Gia Lai: Cha khóc nghẹn khi đẩy con vào tội giết người

Trưa ngày 30/8, tại đường Phan Đình Phùng, TP Pleiku, Gia Lai đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.







Hung thủ Lương Hoàng Đạt tại cơ quan điều tra



Theo Tiến Thành (Vietnamnet)

Nguyên nhân bắt nguồn khi đang làm việc tại mỏ đá Thăng Long (phường Thống Nhất, TP Pleiku), anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1971, trú tại 87 đường Wừu, phường Ia Kring, TP Pleiku) đã bị một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người, xông vào đánh tới tấp vì nhầm tưởng anh Thiện là người tên Phương.Khi được nhóm công nhân tại mỏ đá can ngăn và dọa sẽ báo công an thì nhóm thanh niên hung hăng trên mới chịu bỏ đi. Sau đó, anh Thiện được một số công nhân trong bãi đá cho biết, trong nhóm người vừa đánh anh, có một người tên Thành, trước đây từng là công nhân lái xe tại mỏ đá Thăng Long.Quá bức xúc vì vô cớ bị đánh, anh Thiện đã xin số điện thoại và gọi cho người đàn ông tên Thành để hỏi lý do vì sao lại đánh anh. Không trả lời trực tiếp qua điện thoại, ông Thành đã hẹn gặp nhau ở hẻm 360 - Phan Đình Phùng, TP Pleiku để giải thích lý do.Vì sợ tiếp tục bị đánh nên khi đến điểm hẹn, anh Thiện đã gọi điện thoại cho anh ruột là Nguyễn Văn Dũng, (SN 1966, trú tại 89 đường Wừu, TP Pleiku) để báo tin. Anh Dũng sau đó báo cho 2 người cháu cùng đi đến điểm hẹn để giải vây cho Thiện.Khoảng 14 giờ, khi nhóm của Thiện vừa tới điểm hẹn thì bất ngờ xuất hiện một nhóm khoảng gần 10 người đàn ông lao ra đánh mà không hề hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Trong số đó, có một thanh niên cạo đầu trọc cầm lưỡi lê và một số thanh niên khác cầm mã tấu trên tay, lăm lăm đuổi đánh nhóm anh Thiện.Bất ngờ trước nhóm người hung dữ, anh Thiện và bạn phải tháo chạy mỗi người một hướng. Riêng anh Dũng bị người thanh niên đầu trọc truy sát đến cùng. Khi chạy đến số nhà 75 đường Nguyễn Thiếp (phường Yên Đỗ, Pleiku), anh Dũng bị người thanh niên theo kịp, dùng lưỡi lê đâm một nhát từ sau lưng khiến anh Dũng gục ngã.Tiếp sau đó, người thanh niên này còn dùng cục đá dày hơn 5cm đập vào đầu anh Dũng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng anh Dũng đã tử vong trước khi nhập viện do vết thương quá nặng.Ngay lập tức, sự việc được người dân báo cho công an phường Yên Đỗ, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai truy bắt hung thủ.Qua đấu tranh, khai thác, người thanh niên cạo trọc đầu khai mình là hung thủ vừa dùng lưỡi lê đâm chết anh Dũng. Hung thủ tên Lương Hoàng Đạt, SN 1993, trú tại hẻm 390 - Phan Đình Phùng (phường Yên Đỗ, TP Pleiku) là con ruột của ông Lương Đức Thành (SN 1969).Tại cơ quan CSĐT, Đạt khai nhận, bố mình có mâu thuẫn với một người tên Phương tại mỏ đá Thăng Long. Đạt rất bực tức về người này nhưng chưa có dịp ra tay “xử đẹp”.Trưa ngày 30/8, Đạt tình cờ nghe được nội dung điện thoại hẹn giải quyết mâu thuẫn giữa bố và anh Thiện. Tưởng anh Thiện là tên Phương, người có mâu thuẫn với bố từ hơn một năm nay, nên Đạt đã âm thầm giấu lưỡi lê trong người rồi cùng một số thanh niên ra điểm hẹn tìm người để giải quyết uất ức…Khi nhóm của anh Thiện vừa xuất hiện, Đạt cùng các “chiến hữu” của bố lao vào đánh tới tấp. Kết quả, anh Dũng bị một nhát dao xuyên từ phía sau lưng gây tử vong. Đạt trở thành hung thủ giết người từ một mâu thuẫn nhỏ trong công việc làm ăn của bố mình.Đạt khai nhận, hiện mình là sinh viên năm 2 ngành Kế toán (hệ Cao đẳng) của Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng.Chiều cùng ngày, người cha đẻ của Lương Hoàng Đạt cùng các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến được công an triệu tập để điều tra vụ án.Ông Lương Đức Thành đã cúi đầu khai nhận sự việc xảy ra xuất phát từ chính ông. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ cùng sự nhầm lẫn, ông đã kéo con trai vào một cuộc trả thù vô cớ, đẫm máu với kết cục bi đát.Nhìn về phía con, ông Thành thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con ơi, cha đã hại con”…rồi gục đầu xuống bàn khóc như một đứa trẻ.