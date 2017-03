Gia Lai: Thêm 64 nhà bị tốc mái do lốc

Bị thiệt hại nặng nhất là xã Ia Lâu với 55 căn nhà, Ia Mơ bốn căn, Thăng Hưng năm căn. Về người, chỉ một bị thương nhẹ. Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn thành. Người dân đã lợp lại mái, sửa nhà với sự hỗ trợ của chính quyền.

Trước đó một ngày, tại xã Bàu Cạn (huyện Chưprông), lốc cũng làm tốc mái 61 căn nhà (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). Sau một ngày khắc phục, cuộc sống của 61 hộ dân đã ổn định. Trước mắt, UBND huyện Chưprông hỗ trợ 11 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất từ ba đến năm triệu đồng/hộ.

Chiều 6-4, ông Hồ Việt Hiệp, Bí thư Huyện ủy huyện Tri Tôn (An Giang), cho biết lãnh đạo huyện vừa thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho bà con có nhà bị hư hỏng trong cơn giông chiều 5-4. Theo đó, có bảy hộ nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ ba triệu đồng/hộ. Huyện ủy cũng chỉ đạo lực lượng dân quân hỗ trợ bà con cất sửa lại nhà.

Như vậy, trong vòng một tuần lễ, mưa giông đã làm hư hại tổng cộng 164 nhà dân tại tỉnh An Giang.

Tối 5-4, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Mỹ Phó (xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang), một xe tải đã lật úp, làm tài xế Lê Minh Thư bị thương và bốn nhà dân bị sập một phần. Rất may không có người dân nào bị nạn. Nguyên do vụ tai nạn là vì cơn mưa giông vài giờ trước đó làm mặt đường rất trơn.