Gia Lai: Tình trạng sử dụng súng gây bất an trong dân

Nhiều người có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng súng trái phép để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc chơi “ngông”. Điều này khiến cho nhân dân cảm thấy bất an.



Nhiều vụ việc dùng súng để giải quyết

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Chinh-Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, tình trạng một số người chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn đã khiến nhân dân hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.



Nguyễn Xuân Điền tại cơ quan công an

Như gần đây, lúc 13 giờ ngày 20-5-2018, Nguyễn Xuân Điền (32 tuổi, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cùng Nguyễn Hòa Minh (34 tuổi, trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đi ô tô đến trước nhà anh La Say (33 tuổi, phường Yên Đổ) để nói chuyện vì có mâu thuẫn trong việc làm ăn. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã.



Say đã rút một súng bắn đạn cao su thủ sẵn trong người bắn vào xe ô tô của Điền rồi đi vào trong nhà. Bực mình, Điền liền đến nhà bố đẻ ở xã Ia Đêr (huyện Ia Grai) lấy một khẩu súng AK được cất giấu dưới cống thoát nước mang đến nhà Say.

Thấy nhà đóng cửa, Điền liền lắp một băng đạn bắn liên thanh lên mái tôn rồi lên xe ô tô chạy vào vườn tràm thuộc xã Chư H'Đrông (TP. Pleiku) giấu súng vào một bụi cây rồi đón xe qua tỉnh Đak Lak trốn. Sau khi Công an vào cuộc, Điền đã quay về Gia Lai đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Điền khai, vào đầu tháng 5-2017, trong một lần đi bẫy chim ở xã Ia Đêr thì nhặt được khẩu súng AK trên cùng một băng đạn tại một ruộng lúa nên mang về cất giấu.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giam Nguyễn Xuân Điền để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng súng quân dụng.

Hoặc ngày 20-7-2017, anh Rah Lan Blất (trú làng Dọch Tung, xã Ia Krái, huyện Ia Grai) đến cơ quan Công an trình báo về việc gia đình bị một số đối tượng bắt trộm một con bò xẻ lấy thịt. Qua kiểm tra, phát hiện có nhiều vết đạn bắn dẫn đến con bò bị chết. Quá trình điều tra, Công an xác định nghi phạm là Vũ Tiến Sáu (61 tuổi, xã Ia Krái). Qua làm việc, Sáu khai đã bắn bò bằng khẩu súng mua được từ người bán ve chai.



Nhiều dụng cụ, linh kiện dùng để lắp ráp, chế tạo súng bị cơ quan Công an thu giữ

Một vụ khác, khoảng 1 giờ ngày 9-12-2017, Võ Văn Hiền (30 tuổi, huyện Phù Cát, Bình Định) cùng Đào Duy Tuấn đi xe máy tới xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. Trên đường đi, Tuấn có nhờ Hiền cất khẩu súng ngắn vào túi áo. Hai người vừa vào đến làng Odeh thì gặp tổ dân quân tự vệ của xa Ia Pết cầu dừng xe kiểm tra vì thấy có dấu hiệu nghi vấn. Tuấn, Hiền bỏ chạy, khi bị truy đuổi, Hiền rút súng ra bắn chỉ thiên nhằm hăm dọa để tẩu thoát nhưng vẫn bị khống chế.

Vấn đề vẫn còn nan giải

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Trường Chinh, từ đầu năm 2017 đến nay, công an tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ 9 vụ, 10 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng súng quân dụng, vật liệu nổ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, Phòng an ninh điều tra đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành điều tra làm rõ 450 đối tượng tham gia vào hoạt động mua bán trái phép súng tự chế và các linh kiện để lắp ráp, chế tạo súng, thu giữ 25 khẩu súng hơi, súng tự chế các loại, gần 500 linh kiện để lắp ráp súng tự chế...

Tuy đạt những kết quả như trên, vị Thượng tá vẫn cho rằng hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng súng trái phép để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống hoặc mãn thú chơi “ngông”… còn là vấn đề nan giải.