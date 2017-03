Gia Lai: Truy bắt kẻ đâm ca sĩ

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 8-3 tại quán Bò Cạp Nước (phường Ia Kring, TP Pleiku) chính là Nguyễn Hoàng Ninh (SN 1982, trú tại 38/12 đường Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP Pleiku).

Khoảng 13 giờ ngày 8-3, chị Bảo Anh rủ Ninh tới quán Bò Cạp Nước nhậu cùng một tốp bạn thân của chị. Ngồi chơi chừng 20 phút, Ninh đứng dậy bỏ đi. Khoảng một giờ đồng hồ sau, chị Bảo Anh nhận được điện thoại và ra gặp Ninh tại nhà vệ sinh của quán. Cuộc chuyện trò tỏ ra hơi căng thẳng, bất ngờ Ninh rút dao Thái Lan đâm vào người chị Bảo Anh. Ông Phan Công Mỹ, người của quán nhậu đến can ngăn cũng bị Ninh đâm một nhát vào lưng. Đau quá, ông chạy loạng choạng vào nhờ mọi người cứu giúp. Mọi người thấy chị Bảo Anh gục ngã, máu chảy nhiều liền nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Do vết thương quá nặng, chị Bảo Anh đã chết ngay sau đó.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Ninh đã từng có một tiền án về tội giết người. Tháng 4-2001, chỉ vì va quệt xe môtô với hạ sĩ Nguyễn Văn Thiệp (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Gia Lai), Ninh đã dùng dao đâm chết ngay hạ sĩ Thiệp. TAND tỉnh Gia Lai đã xử phạt Ninh 12 năm tù giam về tội giết người. Sau khi thụ án trong trại giam được hơn sáu năm rưỡi, đến tháng 10-2007 Ninh nhận được đặc xá và trở về địa phương sinh sống. Từ ngày trở về, Ninh theo phụ giúp cha mẹ chạy xe ôtô chở cá đi bán tại các chợ ở TP Pleiku. Theo nguồn tin riêng, Ninh và chị Bảo Anh đã cùng nhau thuê một căn phòng tại đường Phan Đình Giót (phường Hoa Lư, TP Pleiku) sinh sống. Có thể nguyên nhân dẫn đến việc Ninh ra tay giết chị Bảo Anh là do sự ghen tuông. Hiện lực lượng Công an Gia Lai đang ráo riết truy lùng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.