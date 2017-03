Giả mang thai để trộm hàng trong Big C

Trước đó, Nhung và Phượng mặc trang phục dài, rộng giả làm phụ nữ mang thai vào Big C TP Huế. Sau đó, cả hai lấy cắp hàng hóa cất giấu vào người, tuồn ra khỏi siêu thị. Sau hơn 10 lần ra vào siêu thị Big C, cả hai lấy trộm tám chiếc chảo chống dính, 12 hộp kem ủ tóc, 92 chai dầu gội đầu. Tổng giá trị hàng hóa bị trộm khoảng 25 triệu đồng. Cơ quan công an nhận định đây là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có khả năng hoạt động theo băng nhóm, thực hiện trộm tài sản tại nhiều siêu thị trên toàn quốc.

VIẾT LONG