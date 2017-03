Giả mạo công an đòi tiền phạt

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-3, Hiếu mặc một chiếc quần quân phục của công an, cùng một đối tượng tên Tây (chưa rõ lai lịch) chặn xe máy của anh Nguyễn Cao Nhân (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Hiếu xưng mình là công an, yêu cầu anh Nhân dừng xe do không đội mũ bảo hiểm. Các đối tượng yêu cầu anh Nhân đưa cho chúng 500 nghìn đồng nếu không sẽ giữ xe máy. Sau đó, biết các đối tượng trên giả mạo, anh Nhân đã tố cáo vụ việc công an.

Công an huyện Tân Thành đã bắt giữ Hiếu để xử lý và truy tìm Tây.

T.K