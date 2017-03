Giả người nhà người bị TNGT để chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Doãn Tiền (SN 1995, quê quán Nghệ An) và Vương Văn Cường (SN 1994 ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Vàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, cùng các đồng đội thuộc Đội PCTP phường Phú Hoà nhận được tin báo của anh Đoàn Thanh Bền (SN 1993, quê quán huyện Kiên Lương, Kiên Giang) bị mất hết tài sản sau vụ TNGT dẫn đến bất tỉnh lúc 16 giờ ngày 6/7 trước quán Ro Ma (Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Lúc tỉnh, anh Bền mới biết mình đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, xuất hiện 2 người đàn ông đưa anh Bền vào bệnh viện rồi tự xưng là người nhà để giữ bóp tiền, ĐTDĐ của nạn nhân.

Tiếp đó, sáng 7/7, anh Bền làm lại sim điện thoại bất ngờ một giọng nam gọi điện thoại cho hay, nếu muốn chuộc lại giấy tờ thì phải trả 2 triệu đồng nên anh nhanh chóng báo vụ việc cho các "hiệp sĩ".

Đến 17h30 cùng ngày, anh Bền cho hay các đối tượng hẹn anh chuộc lại giấy tờ nên các “hiệp sỹ” âm thầm dõi theo. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn tại khu vực ngã tư cầu Ông Bố (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) thì chúng thay đổi địa điểm để đánh lạc hướng. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuộc giấy tờ lúc 22h tại ngã tư Hoà Lân Phường, phường Thuận Giao.

Đúng như hẹn, hai đối tượng xuất hiện đòi anh Bền giao tiền chuộc giấy tờ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, các "hiệp sĩ" tổ chức truy đuổi, bất ngờ một đối tượng rút dao Thái Lan chống trả nhưng đã bị anh Hải bắt giữ. Chúng đã khai nhận giả làm người nhà để trộm cắp tài sản của anh Bền.



Theo Nguyễn Đức (CAND)