Giả nhà sư để trốn nợ cờ bạc

Ngày 11/3, Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã lập hồ sơ xử lý, đưa Huỳnh Hùng Hải (37 tuổi) và Ngô Văn Khánh (33 tuổi, cùng ngụ An Giang) vào cơ sở giáo dục xã hội.

Hải và khánh giả sư khất thực để trốn nợ. Ảnh:Cửu Long

Trước đó, phát hiện Hải và Khánh trong bộ dạng nhà sư có biểu hiện bất thường khi đi khất thực, lực lượng An ninh xã hội (PA88, Công an TP Cần Thơ) kết hợp với Công an phường Cái Khế đã mời về trụ sở để làm việc.

Hải và Khánh thừa nhận do nợ tiền cờ bạc nên đến thành phố Châu Đốc lánh mặt. Tại đây, họ được một người phụ nữ đến làm quen, chỉ cách đóng giả nhà sư đi khất thực kiếm tiền sinh sống.

Hàng ngày Hải và Khánh được người đàn bà này thuê xe chở đến nhiều địa phương để "hành nghề", tối đón về Châu Đốc nghỉ. Mỗi ngày, hai người phải nộp cho bà ta 200.000 đồng. Hải và Khánh vừa đến Cần Thơ thì bị phát hiện.

Theo Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM, từ sau năm 1975 việc khất thực của nhà sư gần như không còn và không được cấp phép. Song vài năm trở lại đây, việc này đang bị một số kẻ lười lao động lợi dụng, một số nơi còn có cả "lò" đào tạo sư giả. Ban Trị sự khuyến cáo để tránh bị kẻ gian lợi dụng lòng từ thiện, người dân tốt nhất không nên cho tiền nhà sư đi khất thực.

Theo Cửu Long/VNE