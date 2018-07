Giả nhân viên kiểm dịch cưỡng đoạt tiền người buôn gà

Công an quận 9, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý Ngô Thanh Nam (31 tuổi, ngụ quận 9) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Rạng sáng ba ngày trước, Nam chạy xe máy 59B1 - 533.21 trên đường Nguyễn Xiển theo hướng đi cầu Đồng Nai. Khi đi đến cầu Đồng Tròn (phường Long Bình, quận 9) thì phát hiện anh H. (26 tuổi, quê Sóc Trăng) đang chạy xe máy chở một lồng gà hướng ngược lại.

Nam quay đầu xe đuổi theo và yêu cầu người chở gà dừng xe. Tiếp đó, thanh niên này xưng mình là cán bộ kiểm dịch, yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm dịch, xuất xứ của số gà.

Anh H. không xuất trình được nên Nam đòi phạt rồi lục soát người nạn nhân lấy đi 750 ngàn đồng.

Do nghi ngờ bị lừa, nên nạn nhân đã gọi điện cho bạn. Khoảng 10 phút sau, bạn anh này phát hiện Nam đi xe máy về hướng cầu Đồng Nai nên khống chế, đưa đến công an phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương).

Nam sau đó thừa nhận hành vi của mình. Người này được bàn giao cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra xử lý.

Nam từng có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.