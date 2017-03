Giả tâm sự, các cặp tình nhân ra tay trộm cướp

Mới đây, Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp cặp tình nhân trộm cắp tài sản là Nguyễn Thanh Việt (SN 1989) trú tại xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh) và Lê Thị Mỹ Trinh (SN 1995) trú tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi). Theo hồ sơ từ đầu năm 2014 đến nay, hai đối tượng này đã thực hiện 15 vụ trộm cắp trên các địa bàn huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi.

Thủ đoạn của chúng là vào đêm tối, đến trước các nhà dân đứng tâm sự, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đối tượng đã đột nhập vào, trộm cắp tivi, máy tính, đầu máy, loa thùng, xe cộ rồi lên xe tẩu thoát.

Cặp tình nhân cướp tài sản Long - Hạnh tại Công an TP Quảng Ngãi.

Cũng với thủ đoạn trên, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt quả tang cặp tình nhân Nguyễn Công Tiến (1971) trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và Cao Thị Bích Thủy (1985) trú tại xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Để thực hiện các phi vụ trộm chó, ban đêm cặp tình nhân này thường hay lân la, tâm sự trên các tuyến đường nông thôn để đánh lừa người dân. Đến khi bị lực lượng Công an bắt quả tang thì người dân mới biết thủ đoạn này.

Trung úy Lê Hữu Quốc - Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: Hiện nay tội phạm trộm cắp có rất nhiều thủ đoạn, nhưng việc đóng vai tình nhân là một trong nhữngthủ đoạn mới. Qua điều tra, đa phần các cặp tình nhân này đều không có việc làm ổn định, đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong tháng 7 vừa qua, Công an TP Quảng Ngãi và Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt cặp tình nhân cướp tài sản là Nguyễn Thành Long (SN 1993) trú tại huyện Tư Nghĩa và Phạm Thị Hạnh (còn gọi là Hiền, 1995) quê ở tỉnh Yên Bái, tạm trú tại tỉnh Bình Thuận.

Sau nhiều lần đến uống cà phê tại quán của chị Nguyễn Thị Kim Trung ở tổ 16, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), cặp tình nhân này phát hiện chồng chủ quán hay đi vắng nên nảy ý định cướp tài sản.

Để thực hiện phi vụ, trưa ngày 21-6, đôi tình nhân này chuẩn bị sẵn các loại hung khí, sau đó đến giả vờ mua thuốc lá, rồi bịt miệng, khống chế chị Trung cướp hàng chục chỉ vàng và 8 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Lực lượng cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy lùng đối tượng cướp. Chỉ hơn 1 tuần lần theo dấu vết, Công an TP Quảng Ngãi đã bắt được cặp tình nhân cướp táo tợn này.