Giả thanh tra chính phủ lừa hàng trăm triệu chạy việc

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Lê Thanh Dũng (26 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, anh Duy (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) quen biết với Dũng. Nam thanh niên khoe mình là Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ rộng. Do có người quen là chị PNPO (quê Bình Thuận) đang cần xin vào làm việc tại TP.HCM, anh Duy nhờ Dũng giúp.



Dũng hiện đang bị công an truy nã để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dũng ra yêu cầu phải chi 300 triệu đồng để “chạy việc”, chậm nhất trong vòng ba tháng chị Phương sẽ nhận được kết quả.



Gia đình chị Phương sau khi nghe thông tin từ anh Duy nên đồng ý đưa trước cho anh này 200 triệu đồng để chuyển cho Dũng, nhờ giúp xin một công việc ở trong ngành Công an quận 6.

Ngày 7-1-2015, anh Duy hẹn gặp Dũng tại một quán cà phê ở khu Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) giao 150 triệu đồng, còn 50 triệu, anh Duy giữ lại để khi xin xong việc sẽ bàn giao. Tại đây, Dũng hứa đến trước ngày 30-4-2015, chị Phương sẽ nhận được quyết định tuyển dụng.

Tuy nhiên, gia đình chị Phương đợi quá thời hạn Dũng hẹn nhưng vẫn chưa thấy công việc nên cùng anh Duy gọi điện thoại thúc giục. Dũng viện lý do gặp một số trục trặc nhỏ và hứa vài hôm nữa chị Phương sẽ nhận được giấy mời đến phỏng vấn.

Ngày 17-8-2015, Dũng cho người đến gặp anh Duy để giao giấy mời cho chị Phương có mặt tại Công an quận 6 ở địa chỉ số 114 Phạm Văn Chí (phường 1, quận 6) vào ngày 27-8 để bổ túc hồ sơ. Do chị Phương không đến được nên nhờ anh Duy đi thay.

Tuy nhiên, khi anh Duy đến địa chỉ như trong giấy mời thì biết Công an quận 6 đã dời trụ sở đến một địa chỉ khác từ rất lâu trước đó.

Do không thấy có kết quả, gia đình chị Phương và anh Duy liên tục gây áp lực để đòi tiền nhưng Dũng không trả. Ngày 8-9-2015, anh Duy mời Dũng ra quán cà phê ở khu Thanh Đa để nói chuyện. Khi Dũng vừa đến nơi, anh Duy cùng người thân giữ lại đưa lên công an tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai mình chỉ mới học hết cấp 3, không có việc làm phải ở nhà phụ giúp gia đình bán quán nhậu ở quận 6. Dũng thừa nhận có cầm tiền của gia đình cho chị Phương để “chạy xin việc làm” nhưng chưa có kết quả. Dũng không công nhận việc đưa giấy bổ túc hồ sơ là do mình làm. Do chưa đủ chứng cứ để khởi tố Dũng nên cơ quan công an cho Dũng được tại ngoại điều tra.

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh, giám định của Công an quận Bình Thạnh, Công an quận 6 không nhận được hồ sơ xin tuyển dụng nào của chị Phương. Kết quả giám định cho thấy mẫu đơn, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Công an quận 6 trên “giấy mời bổ túc hồ sơ” gửi cho chị Phương là giả mạo; giám định chữ viết trong giấy mời là do Dũng viết ra. Tuy nhiên, khi cơ quan công an định tiến hành bắt giữ thì Dũng đã bỏ trốn.

Công an xác định Dũng cùng đồng bọn đã đóng giả Thanh tra Chính phủ thực hiện lừa đảo nhiều vụ với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh truy nã đối với Lê Thanh Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ai từng là nạn nhân của người này hãy đến trụ sở để trình báo.

Tên người bị hại đã được thay đổi.