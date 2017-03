Giả thanh tra lừa "chạy" việc làm hải quan giá 300 triệu đồng

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long - Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1-10 cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Linh (SN 1978, trú tại tổ 1, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Kiều Linh sau khi bị bắt tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Trước đó, dù không có công ăn việc làm song từ đầu năm đến tháng 9-2013, Nguyễn Kiều Linh đã mạo nhận là Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, làm quen với một số người, tung tin có khả năng xin việc cho nhiều người vào làm tại Cục Hải quan Quảng Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mức giá “chạy” mà Linh đưa ra là: Xin vào ngân hàng là 100 triệu đồng/trường hợp, vào Hải quan là 300 triệu đồng...

Trong số các nạn nhân, bà Trịnh Thị M. (SN 1864, ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đã đưa 2 bộ hồ sơ nhờ Linh xin việc cho các con của mình. Ngoài ra, bà Mai còn chuyển cho Linh 15 bộ hồ sơ của con em bạn bè, người thân, kèm theo hơn 2 tỉ đồng để “lo việc”.

Một nạn nhân khác là ông Nguyễn Thăng L. (SN 1959, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đã đưa 300 triệu đồng để nhờ Linh xin cho 2 người cháu vào làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh và giáo viên ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Ngoài lừa đảo thông qua hình thức giúp xin việc làm, Linh còn có hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản với chiêu thức rủ một số người nộp tiền mua đất thanh lý giá rẻ sau đó chiếm đoạt.

Tổng số tiền Linh đã lừa đảo của các nạn nhân bước đầu xác định là gần 6 tỉ đồng.