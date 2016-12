Giả thợ điện bắt sòng bạc ở chung cư cao cấp

“Khi xác định kẻ truy nã đang lẩn trốn tại chung cư cao cấp Hùng Vương Plaza ở quận 5 (TP.HCM), việc bắt bị can không khó. Tuy nhiên, các trinh sát lại phát hiện người này đang tổ chức đánh bạc với quy mô lớn nên chúng tôi quyết định phối hợp với hình sự đặc nhiệm của Công an TP.HCM “cất vó”, bắt các con bạc cùng người chuyên tổ chức đánh bạc này”. Trung tá Hà Lập Ninh, Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM, kể về vụ bắt Phương Thành Phước cùng ổ bạc mà người này tổ chức trong chung cư mới đây.

Chuẩn bị vây bắt thì mất dấu

Theo hồ sơ, Phương Thành Phước đứng ra tổ chức cho các con bạc ở khu vực quận 5 thỏa máu đỏ đen và bị cơ quan chức năng triệt phá. Tháng 10-2016, Phước bỏ trốn và bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ra quyết định truy nã về tội gá bạc, tổ chức đánh bạc. Ngay sau khi nhận hồ sơ và chỉ đạo của PC52 về việc lập kế hoạch, xác minh truy bắt đối tượng truy nã, Trung tá Ninh lên phương án, tung các chiến sĩ trong đội truy tìm người này.

Nhận định Phước còn loanh quanh ở khu vực quận 5 nên các trinh sát ngoại tuyến rà theo các mối quan hệ có liên quan của Phước, thu thập thông tin từ các nguồn tin cậy của công an. “Qua các nguồn tin thu thập, chúng tôi xác định Phước đang trú tại chung cư Hùng Vương Plaza cùng bạn gái nhưng chưa xác định được căn hộ mà Phước đang ở. Chung cư lại được bảo vệ nghiêm ngặt, muốn vào căn hộ phải được sự đồng ý của chủ căn hộ, bảo vệ mới cho lên. Trong khi kẻ trốn truy nã rất nhạy, chỉ cần có dấu hiệu bất ổn là trốn ngay nên anh em rất thận trọng khi xác định nơi ở của Phước” - ông Ninh kể.

Sau đó, các bảo vệ chung cư hay gặp các “thợ điện” lạ lân la làm quen còn xung quanh chung cư thì có các “xe ôm” đến chờ khách… Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Phước đang ở tại lô 3 lầu 9. “Khi đã xác định nơi ở của Phước, anh em chuẩn bị bắt thì bất ngờ Phước biến mất không dấu vết. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, đến phút cuối lại hụt mất đối tượng, anh em ấm ức kinh khủng…” - Trung tá Ninh trầm ngâm nhớ lại.



Trinh sát trong vai thợ điện đang bắt giữ các con bạc trong sòng bạc của Phước. (Ảnh: Công an cung cấp)





Quyết định truy nã của PC81.

Bất ngờ phát hiện sòng bạc

Tiếp tục chỉ đạo các tổ trinh sát theo dấu, Trung tá Ninh nhận thông tin Phước chuyển sang lô B của chung cư và tổ chức đánh bạc. Vì khu chung cư không cho khách lạ vào trong nên các con bạc muốn vào sòng bài của Phước phải gọi điện thoại, nói đúng mật khẩu Phước mới cho người xuống đón lên. Phước còn cho người cảnh giới nhiều vòng, thuê người chia bài, phục vụ ăn uống tại chỗ. Khi phát hiện Phước tổ chức sòng bạc quy mô, Trung tá Ninh báo ban chỉ huy phòng, phối hợp với hình sự đặc nhiệm bắt ổ bạc này..

“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, toàn bộ quy luật hoạt động của sòng bạc được anh em nắm kỹ, giám sát chặt căn hộ mà Phước đang ở để không mất dấu lần nữa…” - ông Ninh nói. Sau khi lên phương án, chiều tối 8-12, các đặc nhiệm trinh sát PC52… trong vai các “khách lạ” xuất hiện tại chung cư, áp sát rồi ập vào căn hộ bắt giữ Phước cùng 13 người khác đang sát phạt, thu nhiều tang vật phục vụ cho sòng bài.

Theo Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52, trinh sát các đội đang tung quân ráo riết truy bắt các đối tượng bị truy nã theo chỉ đạo của Công an TP.HCM. “Sớm hay muộn tội ác nào cũng phải trả giá” - Đại tá Trần Văn Tém khẳng định.