Giả thượng úy công an đi 'cua' gái bị phạt 3 triệu đồng

Ngày 6-10, Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Phú - Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với Nguyễn Nhựt Nam (35 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.



Nguyễn Nhựt Nam tại cơ quan điều tra

Đồng thời buộc Nam cam kết không được mạo danh cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

Như Pháp luật TP HCM đưa tin, ngày 18-9, Đồn Công an khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long) nhận được đơn tố giác của chị LTNK (22 tuổi, công nhân KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) về việc bị một thanh niên xưng là Thượng úy Công an của Đồn đánh.

Theo đơn tố giác nam thanh niên tự nhận mình tên Nguyễn Trần Phong Vinh, cấp bậc thượng úy đang công tác Đồn 113 KCN. Ngay sau đó thanh niên này được lưc lượng công an mời lên làm việc.

Bước đầu, thanh niên này khai mình tên Nguyễn Nhựt Nam (35 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đang ở trọ tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ để tìm việc làm. Tại nơi Nam, lực lượng công an đã thu giữ được một bức ảnh chân dung Nam đang mặc đồ cảnh sát và mang quân hàm thượng úy.

Nói về bức ảnh trên, Nam khai bức ảnh được Nam chụp cách đây vài năm khi còn làm bảo vệ ở TP Cần Thơ. Lúc này Nam ở chung khu trọ với một số chiến sĩ công an nên mượn đồ công an mặc và chụp hình làm kỷ niệm. Khi làm quen với chị LTNK, Nam đã lấy bức ảnh này khoe với bạn gái mình là Thượng úy Công an đang công tác tại Đồn 113 KCN.

Vào tối 17-9, sau khi đi uống nước, Nam chở chị LTNK về nhà trọ chơi. Tại đây Nam có hành động nắm tay, ôm bạn gái nhưng chị LTNK không đồng ý. Bị người yêu từ chối, Nam đã dùng tay tát chị LTNK một cái.