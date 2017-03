Giả tuyển Ôsin, bán gái trẻ vào động mại dâm

Vụ án này bắt đầu từ lá đơn tố cáo của một cô gái đẹp, người dân tộc thiểu số ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái gửi Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14). Cô tên là Lò Thị M., chưa đầy 18 tuổi, bị vợ chồng Lường Thị Loan và Nguyễn Hải Anh lừa xin cho việc làm, sau đó bán vào động mại dâm Tuấn Ngọc ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo như lời khai của cô gái thì động mại dâm này hoạt động rất lớn, có đến hàng chục cô gái, phần lớn là người dân tộc thiểu số bị lừa bán về làm gái mại dâm như cô.

Họ cùng cảnh bị canh giữ, không cho tiếp xúc với bên ngoài và hàng ngày phải liên tục bán dâm cho khách. Có những ngày nhiều khách các cô phải tiếp đến 10 lần/ngày, cá biệt có trường hợp phải tiếp đến 22 khách/ ngày.

Từ lời khai của cô gái, sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, 13h ngày 11/5/2007, Cục C14 phối hợp với Công an huyện Đông Hưng đột kích vào quán karaoke Tuấn Ngọc, bắt quả tang có 7 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm trên tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

Ngoài ra, dưới phòng chờ còn có đến 6 gái mại dâm khác đang nằm ngồi, trang điểm chờ khách đến. Đây là quán karaoke do vợ chồng Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Thị Nguyệt làm chủ, kiêm thêm dịch vụ cho thuê lưu trú và kinh doanh mại dâm. Do đã có thời gian làm trong lực lượng vũ trang nên Ngọc có quá nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an.

Vợ chồng Ngọc đã thuê 4 gã đàn ông là Nguyễn Trọng Bảy, Lương Thế Truyền, Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Long, đều ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) đến làm nhiệm vụ trông coi và bảo kê cho quán. Trên các tầng 2,3 có hoạt động mại dâm, Ngọc cho thiết kế đặc biệt.

Ngoài cửa từng phòng đã khóa bên trong, từng tầng đều có cửa sắt chặn ngay lối cầu thang lên xuống. Khi có khách mua dâm bên trong là các cửa sắt này được khoá chặt và có một bảo vệ vác ghế ngồi trông coi ngay bên cạnh.

Nguyễn Trọng Bảy và Lương Thế Truyền được phân công đón khách, tiếp khách tại tầng 1, khi khách có nhu cầu mua dâm thì gọi trực tiếp hoặc bật sáng bóng đèn đỏ ở cầu thang để thông báo cho Long và Nghĩa (bảo vệ 2 tầng trên) biết để xếp phòng và đóng mở cửa sắt cho khách và gái mại dâm lọt vào.

Tất cả số tiền thu được và các hoá đơn thu chi, cuối ngày, các nhân viên đem nộp cho Nguyệt để vào sổ "chấm công" số lần bán dâm cho gái.

Chỉ tính từ ngày 1/8/2006 đến 24/3/2007 (âm lịch), quán Tuấn Ngọc đã chứa 35 gái mại dâm nhưng luân phiên, khi ít là 3-4 cô, lúc nhiều hơn chục cô. Số gái mại dâm nói trên đã bị vợ chồng Ngọc - Nguyệt vắt kiệt sức trong từng ngày, có cô phải tiếp đến 22 khách/ngày như Trung Thị H.Y., 18 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cộng, trong quãng thời gian trên, vợ chồng Ngọc- Nguyệt và các nhân viên đã tổ chức cho gái bán dâm 11.510 lượt và thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng (chỉ trả cho gái bán dâm 1/3 tiền do khách trả).

Cơ quan Công an cũng đã thu được 4 quyển sổ mà Nguyệt dùng để ghi và chấm công đi khách cho các cô gái...

Tuy nhiên, quán karaoke Tuấn Ngọc thu hút được nhiều khách là bởi có số gái mại dâm rất dồi dào. Hơn nữa, vợ chồng Ngọc - Nguyệt lại có một chiêu thu hút khách độc đáo, đó là thường xuyên có hàng "mới, độc" là các cô gái trẻ, thậm chí chưa thành niên, người dân tộc thiểu số. Để có nguồn này, Ngọc đã bắt mối với một số đối tượng quê ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để lừa đưa các cô gái trẻ về bán cho Ngọc với giá trên dưới 1 triệu đồng/cô.

Đối tượng đầu tiên tiếp tay cho vợ chồng Ngọc là Lường Thị Loan, 20 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Loan trước đây là gái bán dâm cho quán Tuấn Ngọc, sau đó được một khách quen là Nguyễn Hải Anh, 28 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên thương và lấy về làm vợ.

Nhưng chưa đoạn tuyệt với quá khứ, Loan còn lôi kéo cả chồng vào việc lừa chị Lò Thị M., 19 tuổi, ở cùng quê Phù Nham của Loan xuống bán cho vợ chồng Ngọc lấy 500 ngàn đồng. Vì lợi nhuận, cả 3 người trong gia đình của Hà Thị Sinh, 56 tuổi, ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đều trở thành "Tú bà", lừa bán các cô gái trẻ về cho quán Tuấn Ngọc.

Với lời hứa xin cho các cô gái công việc Ôsin, phục vụ tại quán hàng ở tỉnh Thái Bình với thu nhập khá cao, Sinh đã đưa chị Trần Thị T.; Đinh Thị S., cùng 20 tuổi; chị Sa Thị K., 19 tuổi, cùng ở huyện Văn Chấn về bán cho vợ chồng Ngọc với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng.

Những lần sang nhà Sinh chơi, Hà Thị Năm, 53 tuổi (em gái Sinh) đã bắt quen với Ngọc và về quán của Ngọc làm phục vụ một thời gian. Biết mười mươi rằng quán của Ngọc hoạt động mại dâm, nhưng vì lợi nhuận, Năm vẫn lừa 2 chị là Sa Thị D., Sa Thị T., cùng 25 tuổi, ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái về bán cho vợ chồng Ngọc.

Chẳng chịu kém mẹ và dì, Hà Thị Diệp, 29 tuổi, con gái của Sinh còn táo tợn hơn trong việc lừa bán phụ nữ. "Con mồi" Diệp nhằm vào để lừa là chị Đặng Thị D., 23 tuổi, cùng ở xã Sơn Thịnh. Nhưng vì mấy lần Diệp rủ rê chị D. đi làm trông trẻ và giúp việc cho người quen ở Thái Bình không được nên cô ta nghĩ ra cách lừa táo bạo.

Đó là vào chiều tối 24/4/2007, Diệp giả vờ rủ chị D. đi Hà Nội chơi. Chưa bao giờ được đi Hà Nội nên chị D. đồng ý. Trên đường đi xe khách từ Yên Bái về bến xe Gia Lâm (Hà Nội), Diệp đã liên lạc với quán Tuấn Ngọc báo tin để ông chủ Ngọc lái xe ôtô lên Hà Nội đón cả 2 về Thái Bình.

Phi vụ này, Diệp được trả công 200 ngàn đồng và 1 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung khoảng 1 triệu đồng. Còn cô gái tội nghiệp Đặng Thị D., sau 3 tháng bị khống chế, bắt bán dâm tại quán karaoke Tuấn Ngọc mới tìm cách liên lạc được với gia đình để họ làm đơn tố cáo với Công an xã Sơn Thịnh. Lo sợ, Diệp đã về Thái Bình đưa chị D. về nhà và đền bù 1,5 triệu đồng cho gia đình chị D. để họ im lặng, không tố cáo.

Một nhánh của đường dây lừa bán các cô gái về cho quán Tuấn Ngọc nữa là Lò Thị Việt, 41 tuổi, ở xã Sơn Thịnh, em kết nghĩa của Ngọc. Vì sự kinh doanh của ông anh kết nghĩa nên Việt đã lừa một em gái mới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn tên là Đường Thị B. xuống bán cho vợ chồng Ngọc lấy 1 triệu đồng.

Ngày 7/1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 12 bị can với các tội danh "Chứa mại dâm" và "Mua bán phụ nữ". Trong đó, vợ chồng Nguyễn Bá Ngọc và Nguyễn Thị Nguyệt bị đề nghị truy tố với cả 2 tội danh.

Vụ án trên thêm một lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ và gia đình họ, không chỉ bị lừa bán ra nước ngoài, hiện nay các đối tượng còn lừa bán các cô phục vụ ngay trong các động mại dâm trong nước dưới hình thức tuyển Ôsin. Cũng tủi nhục, cũng khổ sở không kém...