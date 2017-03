Giá vé xe Tết đội lên từng ngày

Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán 2008 nhưng tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM), hành khách đã chen chúc chật kín các phòng vé, đặc biệt là các tuyến xe về miền Trung. Được dịp, các hãng xe đua nhau tăng giá.

Giá vé đã tăng “mút khung” năm ngoái

Ngày 23-1, nhiều quầy vé đã vội vã gỡ bỏ bảng giá cũ, thay vào bảng giá mới với giá vé đội lên 30%-40% và sẽ còn tăng lên ít nhất là 50% so với giá cũ trong 10 ngày giáp Tết. Có tuyến đường giá vé được thay đổi tăng lên mỗi ngày bằng bảng thông báo giá mới in trên tờ giấy A4 dán lên bảng giá. Các quầy vé xe chất lượng cao không kịp thay bảng thông báo giá mới nên để luôn bảng giá trống trơn (?!). Các hãng xe chất lượng cao đã tăng giá vé các tuyến xe về miền Tây trong dịp Tết lên 30%-40% so với ngày thường. Có khả năng giá vé sẽ tăng đến 60% trong những ngày cận Tết. Dù được lý giải là phải tăng giá vé để bù lỗ cho chiều “chạy rỗng” nhưng tỷ lệ tăng năm nay quá cao. Tết năm ngoái giá vé chỉ tăng tối đa khoảng 30%, cá biệt có hãng tăng 40%.

Bà Nguyễn Thị Bé, chủ doanh nghiệp vận tải Hiệp Hưng thuộc HTX Thống Nhất chạy tuyến TP.HCM-Cà Mau cho rằng có nhiều tháng xe bị “ế”, chi phí bến bãi, giao thông tăng nên cuối năm phải tăng giá vé để bù lại. Doanh nghiệp tư nhân Quang Phát chạy tuyến TP.HCM-Cần Thơ cũng than giá xăng dầu liên tục tăng, lợi nhuận mỗi tua xe chỉ đủ khấu hao, chi phí. Dịp Tết này các doanh nghiệp vận tải khác đua nhau tăng giá vé nên doanh nghiệp này cũng phải... tăng theo!

Hành khách phải bấm bụng chịu thiệt

Một quan chức Sở GTCC TP.HCM cho biết Nghị định 110 và Quyết định 16 cho phép các doanh nghiệp vận tải được tự xây dựng bảng giá vé. Cơ quan quản lý chỉ can thiệp bằng cách khống chế tỷ lệ tăng cao nhất. Vị này nói: “Hành khách có thể tự lựa chọn phương tiện đi lại. Khổ nỗi trong dịp Tết này vé máy bay đã hết, vé tàu hỏa đã hết, người dân không được lựa chọn phương tiện đi lại nào khác ngoài xe khách”. Ông Nguyễn Ngọc Thừa - Giám đốc Bến xe Miền Đông cũng nhìn nhận ban điều hành bến xe không có quyền can thiệp vào việc tăng giá vé xe của các doanh nghiệp. Được biết đến giờ Sở GTCC vẫn chưa có văn bản khống chế tỷ lệ tăng giá vé xe cao nhất trong dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Thanh (quê Bình Định) làm công nhân tại khu công nghiệp Tân Bình than thở: “Tôi có ba mẹ con, tiền thưởng Tết một tháng lương được 1,2 triệu đồng, tiền xe về Bình Định hết 300.000 đồng một vé. Giá vé tăng kiểu này về không khéo lại không có tiền trở vô”.

Ra quân xử lý xe “dù”, nhốt khách

Theo thượng tá Thân Minh Khuya, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM, các đội, trạm CSGT đã được lệnh tăng cường tuần tra, kiểm soát các xe khách chở quá số người, dừng đậu không đúng nơi quy định, xe nhốt khách. Ông Lê Hồng Việt - Phó Chánh Thanh tra Sở GTCC TP.HCM cho biết đã lên xong kế hoạch kiểm tra, xử lý các tụ điểm bến “cóc”, xe “dù” tại TP.HCM. Lực lượng thanh tra GTCC sẽ tập trung kiểm soát, xử lý xe vi phạm quanh các bến xe miền Đông, miền Tây, An Sương và bến xe Ngã Tư Ga... Bến xe buýt Chợ Lớn có nhiều xe “dù” hoạt động trá hình dưới dạng chở khách từ các tỉnh lên TP tham quan cũng sẽ bị thanh tra GTCC kiên quyết dẹp bỏ.

Gần đây, các xe “dù”, xe nhồi nhét khách khi bị xử lý tạm giữ giấy tờ xe đã đối phó bằng cách không chịu giao tiền đã lấy của hành khách lại cho chủ xe khác đến chở giúp khách. “Thanh tra GTCC sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp trên, tăng thêm thời gian tạm giữ giấy tờ, biển số xe lên 60-90 ngày thay vì chỉ 30 ngày”- ông Việt nói.

Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt cho biết đã thống nhất với Cục Đường bộ kế hoạch ra quân xử lý vi phạm của xe khách trước và sau Tết 10 ngày. CSGT và thanh tra giao thông các tỉnh sẽ tuần tra, lập chốt xử lý trên các tuyến thuộc địa phương. Cục CSGT sẽ lập ba đoàn kiểm tra vi phạm của xe khách tại Thanh Hóa, Quảng Nam và Đồng Nai. Trên các tuyến quốc lộ giáp ranh giữa các tỉnh, lực lượng CSGT của Cục sẽ tuần tra liên tục để phát hiện, xử lý các xe “dù”, bến “cóc”, xe nhồi nhét khách.