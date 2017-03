Giả Việt kiều để lừa các cô nhẹ dạ

Công an quận 3 đang thụ lý, điều tra hành vi lừa đảo của Lại Văn Dũng (25 tuổi, quê Thái Bình). Trước đó, ngày 31-3, một nạn nhân của Dũng đã phát hiện và chở thẳng Dũng đến Công an phường 2, quận 3 trình báo sự việc.

Vừa quen là mất ĐTDĐ

Đầu năm nay, Dũng từ Thái Bình vào TP.HCM tạm trú tại nhà người quen rồi sống lang thang, không việc làm. Dũng thường lên mạng chat tìm bạn gái với nick name “Việt kiều buồn”. Qua đó, Dũng đóng vai là một Việt kiều Mỹ giàu có, về nước tìm người tiến tới hôn nhân nhằm lừa tình lẫn tiền của những cô gái nhẹ dạ.

Theo lời kể của Nguyệt (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, một nạn nhân của Dũng), khoảng trước Tết nguyên đán 2009, Nguyệt lên mạng chat và cái tên “Việt kiều buồn” làm cô chú ý. Qua chat, Dũng nói mình là Việt kiều Mỹ ở California về Việt Nam chơi được hơn tháng nay, hiện đang ở nhà bà con tại quận 5, TP.HCM. Dũng tâm sự đang rất buồn, muốn tìm bạn làm quen...

Sau một tuần quen nhau trên mạng, Dũng chủ động đòi gặp mặt và hẹn Nguyệt tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Khi đến điểm hẹn, Dũng nói Nguyệt gửi xe máy, đi taxi cùng Dũng đến nhà hàng. Thấy Dũng có vẻ lịch sự, sang trọng nên Nguyệt nhanh chóng nghe theo. Lúc ngồi trên xe, Nguyệt thắc mắc vì sao taxi cứ chạy loanh quanh qua nhiều con đường. Dũng giải thích: “Muốn quay về nhà dì lấy đô nhưng chưa quen đường”... Đến đường Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), Dũng yêu cầu taxi dừng lại rồi Dũng đi vào một con hẻm. Chừng hai phút, Dũng quay ra, chìa cái điện thoại cho Nguyệt xem và nói: “Máy hết pin mà anh cần gọi cho bà dì vì anh không nhớ đường vào nhà”.

Sau khi cầm chiếc điện thoại Nokia 6300 Nguyệt cho mượn, Dũng vừa gọi vừa đi lững thững vào hẻm. Nguyệt ngồi trên taxi chờ cả tiếng đồng hồ nhưng không thấy anh ta quay lại, lúc này cô mới ngớ ra rằng mình đã bị lừa. Mấy lần Nguyệt nhắn tin lên mạng xin chuộc lại điện thoại nhưng gã “Việt kiều buồn” bặt vô âm tín.

Chỉ một thủ đoạn lừa nhiều cô

Một nạn nhân khác là H.T.T (quê Tây Ninh) cũng bị đắm chìm bởi lời tán tỉnh ngọt ngào trên mạng của gã “Việt kiều buồn”. Sau lần gặp đầu tiên, T. chưa hết choáng ngợp trước dáng vẻ hào hoa của Dũng thì đã bị Dũng “mượn” điện thoại rồi chuồn êm. Cho đến khi Công an quận 3 mời đến làm việc, T. mới biết mình chỉ là một trong nhiều nạn nhân của “Việt kiều buồn”.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cô gái với thủ đoạn làm quen qua mạng như trên. Trong đó có vài trường hợp Dũng dẫn nạn nhân vào khách sạn tâm sự, rồi lợi dụng lúc sơ hở cuỗm hết tài sản của nạn nhân đi mất. Do lỡ bị lừa tình, lừa tiền, các cô xấu hổ, không dám tố cáo gã “Việt kiều buồn” với công an.

Ai là nạn nhân của Dũng xin đến Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3 để cung cấp thông tin.