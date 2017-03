Giả vờ đổi tiền lẻ đi lễ để cướp vàng

Đang phải điều trị tại bệnh viên đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, nạn nhân là chị Phạm Thị Phương (SN 1962, trú tại số nhà 143, đường Bình Minh, phường Bình Minh ,thành phố Lào Cai) kể lại sự việc: Vào khoảng 5h30’ sáng ngày 20/1 khi đang nằm ngủ tại nhà mình (số 143, đường Bình Minh) chị Phương nghe một người khách gọi mở cửa bán hàng.



Người khách này là một phụ nữ đã từng 4, 5 lần mua hàng của chị Phương, sáng sớm đó hỏi mua một số hàng gồm: 2 vỉ sữa cô gái Hà lan, 2 hộp bánh loại 24 ngàn đồng/ gói, một dây bim bim, sau đó trả lại bim bim và hỏi đổi thêm 1 triệu tiền lẻ loại 500 đồng để đi lễ đền Bảo Hà...



Lợi dụng sơ hở lúc chị Phương quay vào buồng lấy tiền lẻ để đổi cho khách thì bị chính người phụ nữ này dùng đoạn gậy sắt mang theo người bất ngờ đánh vào đầu chị Phương mấy nhát làm chị bị choáng ngã xuống nền nhà.



Ngay sau đó, đối tượng giật một chiếc hoa tai vàng tây chị Phương đang đeo trên người và lần tìm chìa khóa nơi chị Phương để tiền bạc. Do bị chị Phương cắn vào tay chống trả và hô hoán nên chị Liên ( là em gái chị Phương) ở nhà bên cạnh chạy sang cứu nên đối tượng đã ra xe máy chạy trốn khỏi nơi gây án.







Đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi



Theo Phạm Ngọc Triển (DT)



Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, lực lượng công an hình sự thành phố Lào Cai phối hợp chặt chẽ với công an xã Cam Đường và công an phường Bình Minh truy xét đối tượng gây án.Bằng các nghiệp vụ, sau 5 tiếng gây án, đến 10h sáng cùng ngày 20/1 công an thành phố Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi, có hộ khẩu thường trú tại tổ 28, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) và hiện tại đang tạm trú tại thôn Xi Măng 2, xã Cam Đường.