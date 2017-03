Giải cứu 10 người bị lừa sang Trung Quốc tìm việc

(PL)- Nguồn tin từ Đội CSGT Diễn Châu (PC67) Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Vào lúc 0 giờ sáng 8-4, qua tuần tra lực lượng CSGT đã phối hợp với cơ quan an ninh Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ một nghi can đưa 10 lao động trốn sang Trung Quốc tìm việc.

Qua kiểm tra một chiếc xe ô tô khách từ TP Vinh ra Hà Nội, CSGT phát hiện trên xe có 10 người (gồm tám nam, hai nữ) đang trên đường trốn sang Trung Quốc. Ngay giữa đêm, toàn bộ số người này được đưa về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, những lao động này khai đều cùng quê Nghệ An đang được Nguyễn Văn Hải (xã Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An) tổ chức đưa sang Trung Quốc làm việc. Mỗi người phải nộp cho Hải 3-4,5 triệu đồng. HÀ TĨNH