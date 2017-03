Giải cứu 11 người bị lừa bán sang Trung Quốc

Theo công an, thời gian gần đây Xoan lập đường dây lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc (với lời dụ dỗ là sang đó được làm việc với lương cao để họ tin tưởng đi theo và bị bán). Có 11 phụ nữ ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu đồng ý đi với Xoan.

Ngày 30-8, Xoan đưa 11 người này xuống TP Vinh (Nghệ An) nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Đến nửa đêm, Xoan cùng họ bắt xe khách chạy theo đường Hồ Chí Minh nhằm đưa ra vùng biên phía Bắc để bán sang Trung Quốc. Rạng sáng 31-8, khi xe chạy đến quốc lộ 46 nối đường Hồ Chí Minh thì Công an huyện Quỳ Châu phối hợp Đội CSGT 1/48 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) chặn xe bắt Xoan và giải cứu thành công 11 người.

Hiện Công an huyện Quỳ Châu đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

ĐẮC LAM