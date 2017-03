Giải cứu 2 mẹ con sau 2 năm bị bán sang Trung Quốc

Vào tháng 8-2014, chị H. đang mang bầu khoảng hai tháng với người yêu. Thời điểm này có một phụ nữ gặp và rủ chị H. sang Trung Quốc làm việc với viễn cảnh tươi sáng, lương cao, công việc nhẹ nhàng. Người này nói: "Nếu H. đi làm thì đến tết sẽ được về nhà và được trả thêm 80 triệu đồng". Trong lúc đang khó khăn, H. đồng ý đi làm để kiếm ít tiền về xây dựng hạnh phúc.

Ngày 25-8-2014, H. khăn khói đi theo người phụ nữ, sang đến Trung Quốc mới biết mình bị lừa bán cho đàn ông mua về làm vợ. Sau 15 ngày, chị H. bị "giam lỏng" trong căn phòng, một người đàn ông Trung Quốc đến mua chị H. với giá khoảng 210 triệu đồng. Gia đình chồng cấm chị H. đi ra khỏi nhà và coi chị H. như người giúp việc.

Vừa qua, chị H. lắng nghe chồng đọc mật khẩu WiFi của gia đình cho một người bạn và ghi nhớ. Sau đó, khi gia đình chồng đi vắng, chị H. nhập mật khẩu vào điện thoại và lên mạng Internet tìm kiếm số điện thoại công an Việt Nam. Chị H. tìm được số điện thoại thuộc Công an TP.HCM và gọi về trình báo, kêu cứu.

Sau khi nhận được thông tin chuyển tiếp từ Công an TP.HCM và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Tương Dương xác minh thân nhân đúng như chị H. gọi về trình báo.

Từ đó, Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng giải cứu được chị H. và con chị H. (mới 14 tháng tuổi) rồi đưa về trao trả cho gia đình, đồng thời đang điều tra đường dây buôn bán người nói trên.