Giải cứu 2 nữ sinh khỏi động mại dâm ở Trung Quốc

Tại trụ sở Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, hai cô gái tội nghiệp dường như vẫn chưa quên được sự thật kinh hoàng vừa trải qua. Trương Thu H., 18 tuổi, ở xã Quyết Thắng, Thái Nguyên, cho biết: Đầu năm 2009, cô "chat" làm quen với một bạn trai tên Thành ở phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên.

Tối 26/3, Thành rủ cô đi uống rượu cùng với hai bạn gái khác. Tối đó cô uống khá nhiều rượu nên phải về nơi ở của hai bạn gái của Thành để ngủ lại. Khoảng 10h sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và rất ngạc nhiên khi thấy cả nhóm đang trên một chiếc taxi. Họ cho biết là lên Lạng Sơn chơi tiếp, cô tỏ ý không muốn đi thì bị chúng dọa đánh, buộc phải đi. Sau đó cô bị bán vào một ổ mại dâm ở Bằng Tường, Trung quốc.

Ngày 7/4, theo yêu cầu thỏa hiệp giữa Công an hai nước, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn đã phối hợp với Công an thị tứ Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức giải cứu cho Trương Thu H. Rất may Đổng Thị N., 17 tuổi, ở Văn Quan, Lạng Sơn vừa bị bán sang cũng được giải thoát cùng. Vốn là một học sinh giỏi trong đội tuyển của trường THPT trên địa bàn huyện Văn Quan, nhưng chỉ vì mất cảnh giác nên Đổng Thị N. đã bị rơi vào bẫy của những đối tượng hư hỏng. Trong một lần lên mạng, N. đã làm quen với một nhóm bạn đang cùng độ tuổi mình ở TP Thái Nguyên. Ngỡ rằng cùng là bạn gái nên sẽ có những trao đổi giúp đỡ nhau trong học tập, N. không một chút nghi ngờ khi hai cô bạn gái rủ sang Thái Nguyên chơi.

Ngày 3/4, N. có mặt tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên. Hai cô bạn mới quen xinh xắn, sành điệu nên N. rất ngưỡng mộ. Bởi vậy, sáng 7/4, họ cùng với một người bạn trai nữa rủ lên Lạng Sơn chơi, cô đã không ngần ngại. Nhưng thật không ngờ cô đã bị chúng bán cho một chủ chứa bên Trung Quốc. Song N. rất may mắn khi vừa bị bán đã được giải thoát. Vào 16h Bắc Kinh (17h Hà Nội) ngày 29/4, tại cửa khẩu Tân Thanh, Trương Thu H. và Đổng Thị N. đã được tiếp nhận trở về Việt Nam.

Đây là vấp ngã nhớ đời của những cô gái trẻ như H., N., song việc quan tâm, giáo dục cho con em mình là điều hết sức quan trọng đối với các bậc làm cha, mẹ. Đừng để con gái đang tuổi học sinh bỏ nhà đi nhiều ngày rồi mà vẫn không có động thái gì thì quả là đáng trách. Hơn nữa việc giải cứu thành công đưa nạn nhân về với gia đình, mất rất nhiều thời gian, công sức.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng đã lừa bán các em. Tuy nhiên, với những cái tên, địa chỉ giả cùng thủ đoạn tinh vi thì cần phải cảnh giác đừng thiếu hiểu biết để trở thành nạn nhân của lũ buôn người. Các cô gái trẻ hãy cẩn trọng khi kết bạn qua mạng Internet với những người xa lạ.





Theo Ngân Thái (CAND)