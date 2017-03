Giải cứu 3 nữ công nhân sập bẫy bọn buôn người

Trước đó, rạng sáng 2-10-2011, Bộ đội biên phòng đang làm việc tại khu vực biên giới Bến Đá, phường Trần Phú, Móng Cái phát hiện bốn đối tượng nghi vấn dẫn ba cô gái trẻ đang tìm cách vượt biên giới. Nhận định nhóm đối tượng này rất có thể đưa ba cô gái ra nước ngoài bán vào động mại dâm nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và đưa tất cả về đồn để làm rõ.



Đối tượng Trần Thị Nga

Bốn đối tượng khai tên là Vũ Thanh Tùng, SN 1994, quê huyện An Lão, Hải Phòng; Nguyễn Thế Anh, SN 1992, quê Hải Phòng; Lý Văn Dũng, SN 1985, quê ở Bình Liêu, Quảng Ninh và Trần Thị Nga, SN 1985, quê Văn Yên, Yên Bái. Chúng đang trên đường đưa ba cô Vi Thị N, SN 1995; Vi Thị H, SN 1994 và Lữ Thị T, SN 1995 cùng quê ở huyện Tương Dương, Nghệ An, sang bán cho A Nam-một chủ quán bia kiêm mại dâm ở bên kia biên giới.



Đường dây mua bán người bắt đầu từ khi Trần Thị Nga cùng một người bạn tên là Hà bỏ quê Yên Bái xuống Quảng Ninh tìm việc làm. Hà đã dẫn Nga đến gặp Lý Văn Dũng nhờ tìm việc. Dũng đưa Nga, Hà đến gặp một người tên là Chung ở Ka Long, Móng Cái và người này đã đưa Nga, Hà sang làm nhân viên phục vụ kiêm bán dâm tại quán bia A Nam ở Đông Hưng, Trung Quốc. Sau lần đó, Dũng và Nga nảy sinh tình cảm và hai người thường xuyên gặp hoặc gọi điện cho nhau.



Theo lời khai của Lý Văn Dũng, sau khi sang bên kia biên giới, Nga đã chủ động gọi cho Dũng nói tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Vừa muốn “lấy điểm” với bạn gái vừa muốn kiếm được nhiều tiền nên Dũng đã gọi điện cho Lợi, quê ở An Lão, Hải Phòng-một chủ quán cà phê ở Quảng Ninh và có mối quan hệ rất rộng với đám du thủ du thực.



Nhận được đề nghị từ Dũng, Lợi gọi điện cho Vũ Thanh Tùng bảo tìm mấy em gái đưa ra Quảng Ninh cho y. Khu vực nhà Tùng ở có hàng trăm xưởng may, sản xuất giày vì vậy có rất nhiều nữ công nhân từ các tỉnh đến làm việc. Công việc vất vả, thu nhập không cao lại mới xảy ra vụ tai nạn cháy làm chết hàng chục công nhân nữ nên nhiều người muốn tìm việc khác. Sau khi nói chuyện với Lợi, Tùng điện thoại cho N và gạ: “anh có ông anh mở quán ở Quảng Ninh, em ra đấy làm lương bốn đến năm triệu một tháng”. Quá hấp dẫn, Nga nhận lời ngay và hứa sẽ rủ thêm T đi cùng. Tùng cùng Thế Anh bắt xe taxi đưa N và T ra Quảng Ninh. Khi lên xe, N bảo có cô em họ cùng quê tên là Vi Thị H muốn đi cùng và dĩ nhiên Tùng đồng ý ngay.



Trước khi lên xe, Tùng điện thoại thông báo với Lợi và Lợi thông báo lại cho Dũng. Dũng liền điện thoại gọi Ng về Việt Nam nhận “hàng”. Nga tức tốc quay về Việt Nam cùng Dũng, Tùng, Thế Anh đưa ba cô gái lên Móng Cái. Khi đến biên giới, một trong ba nạn nhân hỏi bên kia là đâu thì Dũng trả lời: “Bên kia là Đông Hưng”. Ba cô gái thấy đường xá xa xôi, rừng núi điệp trùng nên có ý sợ không muốn đi nữa thì Dũng nói: “Bên kia vẫn là Việt Nam”.



Mới mười sáu tuổi, không được học hành chu đáo lại sinh ra ở vùng sâu không có điều kiện tiếp cận thông tin, nên cả ba cô đều tin là thật. Họ ngây ngô cùng bọn buôn người tìm đường vượt biên và rất có thể chỉ thêm vài bước chân nữa thôi cuộc đời họ sẽ thay đổi vì chính sự thiếu hiểu biết của mình. Rất may, bộ đội biên phòng đã kịp thời có mặt.



Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan khác.

Theo ANTĐ