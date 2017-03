Giải cứu 4 lao động bị lừa bán sang Campuchia

Chiều 14-12, UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, 4 lao động người dân tộc thiểu số gồm Đinh Thị Ô, Đinh Thị Phong (ở xã An Vinh), Đinh Văn Thật, Đinh Văn Cư (thị trấn An Lão) bị lừa qua Campuchia được giải cứu đã trở về địa phương.

Trước đó, 4 lao động trên (cùng 1 lao động ở Quảng Ngãi, 1 lao động ở Thanh Hóa) bị ông Dương Huy Vũ (ở Lâm Đồng) đến địa phương tuyển lên Lâm Đồng hái cà phê nhưng lại đưa thẳng qua Campuchia để làm ruộng. Khi đến Campuchia, 2 lao động đã trốn về Việt Nam và báo cho lực lượng biên phòng cửa khẩu tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt Dương Huy Vũ giải cứu các lao động còn lại. UBND huyện An Lão đã cử cán bộ vào An Giang đưa các lao động về lại địa phương. Theo H. TRỌNG (SGGP)