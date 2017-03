Giải cứu bảy cá thể cầy quý hiếm nằm trong danh sách đỏ

Khoảng 5 giờ sáng 29-9, khi đang tuần tra tại khu vực Km22 đường 20 Quyết Thắng (Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng), tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch phát hiện hai nghi can đang mang hai bao tải đi hướng từ rừng ra, khi thấy lực lượng tuần tra, hai nghi can liền bỏ chạy vào rừng trốn... Dù tiến hành truy đuổi nhưng do địa hình rừng núi hiểm trở nên đã không bắt giữ được các nghi can.





Những cá thể cầy quý hiếm vừa được giải cứu và chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha-Kẻ Bàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai bao tải, tiến hành kiểm tra phát hiện có chín cá thể cầy quý hiếm, bao gồm: năm cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata), bốn cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), có tổng trọng lượng 20,9kg. Tuy nhiên có hai cá thể cầy vòi mốc đã chết.

Hiện bảy cá thể cầy quý hiếm còn sống đã được chuyển về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha-Kẻ Bàng để tiến hành cứu hộ kịp thời.

Được biết đây là một trong số những vụ săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép có số lượng lớn bị phát hiện ở VQG Phong Nha-Kẻ Bàng từ trước đến nay.