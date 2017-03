Giải cứu bé 9 tháng tuổi khỏi họng súng của cha

Đêm 16/6, cảnh sát nhận được tin báo trong một ngôi nhà ở đường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có vụ khống chế "con tin". Tại hiện trường, nhà chức trách ghi nhận Trần Tùng Bách (31 tuổi, từng có tiền án tiền sự) mắng chửi bố mẹ. Ôm con gái 9 tháng tuổi và cầm súng trong tay, anh ta đe dọa sẽ giết người đến gần mình.









Trần Tùng Bách. Ảnh: An ninh thủ đô



Theo T.Thịnh (VNE)



Thấy cảnh sát đến nhà, người đàn ông bị nghi vừa sử dụng ma túy "đá" này đã chửi bới, cầm bình bọt chống trả.Trần Tùng Bách. Ảnh: An ninh thủ đôSau hơn chục tiếng thuyết phục, chiều 17/6, "dụ" được người đàn ông này ra khỏi tầng 3, các trinh sát ập đến dùng võ thuật khống chế. Cháu bé được giải cứu an toàn.Ngoài bình xịt hơi cay, tại hiện trường công an thu một súng bắn đạn bi.