Giải cứu bé gái sơ sinh bị chôn sống

Từ sáng 3/10, hàng trăm người dân hiếu kỳ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã kéo đến rạch Ngã Cái - Rau Răm để xem mặt bé gái sơ sinh bị chôn sống vào đêm 2/10. Người phát hiện bé gái bị chôn sống vào tối 2/10 là anh Trương Văn Duyên (45 tuổi), ngụ tổ 7, phường An Bình.

Anh Duyên kể: "Khoảng 21h, anh đang đi mua đồ thì nghe tiếng kêu the thé. Tiếng kêu xuất phát từ một lùm cây cạnh hàng rào nhà người hàng xóm tên Nhàn. “Tôi cứ tưởng cú mèo kêu nên thấy rợn người” - anh Duyên kể.





Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến nhà bà Đỗ Thị Công (bìa trái) để xem mặt bé gái.

Định thần lại, anh Duyên nghĩ có thể là tiếng trẻ con nên tiến đến chỗ phát ra tiếng kêu và phát hiện bé sơ sinh.

“Đứa trẻ bị chôn trong hố đất mới đào. Thủ phạm không chôn hết người mà chừa cho gương mặt bé nhô lên” - anh Duyên nhớ lại.

Liền đó, anh Duyên chạy vội về nhà gọi mẹ là bà Huỳnh Thị Tư (80 tuổi) và hàng xóm đến giải cứu đứa trẻ. Sau khi cẩn thận moi đất ra, họ thấy đứa trẻ bị cột trong một bịch ni-lông đen, máu từ rốn đứa trẻ chảy đỏ cả tấm bao quấn quanh người.

“Rọi đèn thì thấy nó đã tím tái. Nếu thằng Duyên không vô tình phát hiện kịp chắc nó sẽ chết. Ai mà ác quá chừng!” - bà Tư phẫn nộ.

Anh Trương Văn Duyên, người phát hiện ra đứa trẻ bị chôn, kể lại sự việc bên cạnh cái hố chôn đứa trẻ.

Đào được đứa trẻ lên, người dân lập tức mang đến trạm y tế phường Long Tuyền gần nhà để cấp cứu. Tại đây đứa trẻ được cắt dây rốn, đến khoảng 22h được đưa về nhà.

Hiện gia đình ông Trương Văn Bảnh (59 tuổi) và bà Đỗ Thị Công (54 tuổi), hàng xóm của anh Duyên, đang nhận chăm sóc đứa trẻ. Bà Công tạm đặt tên cho bé gái này là Mai (do hố chôn bé được đào cạnh một gốc mai) và tỏ ý muốn nhận nuôi Mai luôn.

“Tôi có kinh nghiệm chăm sóc 3 đứa con, 3 đứa cháu. Hiện tại, con dâu tôi đang có con nhỏ, có thể cho bé Mai bú nhờ” - bà Công nói.

Ngoài con dâu bà Công cho bé gái bú nhờ, hàng xóm và những người hiếu kỳ đến xem cũng tặng tã, sữa và tiền cho bé gái bị chôn sống.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND phường An Bình đã đến lập biên bản vụ việc. Đồng thời, phía Công an phường đang tiến hành điều tra làm rõ thủ phạm chôn sống đứa trẻ.

Theo Người Lao động