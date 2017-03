Giải cứu cô dâu bị chồng Trung Quốc đòi tiền “chuộc”

Cơ quan CSĐT đang ghi nhận lời khai của chị A. - Ảnh: Đàm Huy



Ngày 8.6, bà V.T.N (42 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến Công an P.10 (Q.6) trình báo vào khoảng tháng 3.2012, chị A. (em ruột của bà N.) đã được một người phụ nữ trạc 40 tuổi (không rõ lai lịch) dụ đưa sang TQ làm việc với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Sau khi chị A. đến TQ thì bị “ép” đăng ký kết hôn, sống chung với Chương Tuyển Minh (người TQ).Trong quá trình sống chung, Minh thường xuyên đánh đập chị A. khiến chị đòi về nước nhưng Minh yêu cầu đưa 15 triệu đồng mới cho về. Ngày 6.6, chị A. gọi điện về Việt Nam cho bà N. “cầu cứu”. Theo yêu cầu của Minh, bà N. liên lạc với Ye Yong Quan (tức Diệp Vĩnh Toàn, quốc tịch TQ) đang lưu trú tại khách sạn N.T trên đường An Dương Vương, P.10, Q.6 để giao tiền.Mọi giao dịch tiếp sau đó, bà N. đều qua Quan và Chương Tuyển Phi (đang ở TQ, em trai của Minh). Nhưng sau khi giao tiền cho Quan, Phi gọi điện thoại cho Quan yêu cầu bà N. đưa thêm 15 triệu đồng nữa để làm thủ tục ly hôn mới thả người. Do không có thêm tiền để cứu em gái, bà N. đã trình báo công an.Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo PC45 đã giao cho Đội 8 lên kế hoạch và thượng tá Trương Văn Hòa, Phó trưởng PC45 trực tiếp chỉ huy giải cứu nạn nhân. Cơ quan công an đã mời Quan về làm việc mà không cho Phi, Minh và phía môi giới TQ biết thông tin này. Quan khai là bạn của Phi nhờ nhận tiền giùm, chứ hoàn toàn không biết sự vụ.Công an sử dụng Quan để thương lượng với nhóm người TQ. Bọn chúng rất xảo quyệt, thường xuyên thay đổi số điện thoại di động và không cho biết địa điểm con tin đang ở, chỉ yêu cầu đến biên giới Lạng Sơn để giao tiền và nhận người nhưng bị từ chối.Hơn 1 tuần thương lượng căng thẳng, bọn chúng vẫn không chấp thuận điều kiện mà cơ quan điều tra đưa ra là: giao nhận tiền và thả người tại TP.HCM. Sau đó nhóm người TQ không liên lạc nữa và bí mật đưa chị A. về Việt Nam.Ngày 14.6, cơ quan công an phát hiện chị A. đi cùng với 3 người TQ xuất hiện ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và xác định được lộ trình của chúng. Đúng 19 giờ 30 ngày 14.6, cánh cửa máy bay vừa mở ra, người phụ nữ “áp tải” chị A. vừa bước xuống xe thang hành khách thì bị bắt giữ, chị A. được giải cứu an toàn, 2 tên còn lại trốn thoát. Người phụ nữ này khai tên Peng Zhang Mei (54 tuổi, quốc tịch TQ). Ngày 14.6, tại tỉnh Bằng Tường (TQ), Chương Tuyển Phi (bạn của bà Peng Zhang Mei) đã nhờ bà này đón, rồi dẫn chị A. về Việt Nam.Chị A. khai với công an, đầu tháng 2.2012, chị từ Bạc Liêu lên TP.HCM tìm việc, tại Bến xe Miền Tây, gặp một người phụ nữ tự xưng tên Út gạ gẫm qua TQ làm việc lương cao... Sau đó, chị về nhà làm hộ chiếu. Khoảng tháng 3.2012, chị được bà Út đưa đến một khách sạn ở TP.HCM (không rõ địa chỉ) gặp một số người đàn ông TQ, rồi chiều cùng ngày bay ra Hà Nội, đi bằng đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để sang TQ... Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.Theo Đàm Huy (TNO)