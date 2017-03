Giải cứu cô gái bị 2 "yêu râu xanh" cưỡng hiếp

Công an lấy lời khai của Minh



Theo Đỗ Trường (TNO)

Chiều 18.7, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Hưng (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.Trước đó, vào lúc rạng sáng cùng ngày (18.7), người dân P.Dĩ An (TX. Dĩ An, Bình Dương) đã đập cửa phòng trọ giải cứu nạn nhân H.H.N. (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), đồng thời bắt giữ Hưng, Minh giao cho Công an P.Dĩ An, xử lý.Khai báo với công an, N. cho biết khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, N. gặp Hưng, Minh và quen nhau tại quán mì gõ ở gần vòng xoay An Phú (TX.Thuận An, Bình Dương).Sau đó, Hưng và Minh rủ N. về phòng trọ ở tổ 14, KP.Thống Nhất (P.Dĩ An) để nhậu tiếp.Trong lúc nhậu, Hưng và Minh khóa trái cửa phòng trọ. Khi rượu đã ngà ngà, Hưng và Minh lột quần áo của N. rồi thay phiên nhau hãm hiếp nạn nhân.Nạn nhân vùng vẫy, tri hô, được người dân ở xung quanh đến giải cứu.Tại Công an P.Dĩ An, Hưng và Minh đã khai nhận hành vi của mình.Chiều cùng ngày, Công an P.Dĩ An đã củng cố hồ sơ, chuyển Công an TX.Dĩ An xử lý.