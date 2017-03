Giải cứu con nợ bị cán bộ ngân hàng thuê người xiết nợ

Một cuộc giải cứu ngoạn mục nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và căng thẳng đã được Công an TP Việt Trì và Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) thực hiện thành công, đảm bảo an toàn cho con tin.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, ngày 15/8, cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đã khởi tố 17 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Vụ án bắt nguồn từ khoản vay hơn 2 tỷ đồng giữa Hoàng Thị Bích Thảo (trú tại khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (38 tuổi, trú tại khu 3, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) khoảng hơn 2 năm về trước. Điều đáng suy ngẫm là chỉ vì nôn nóng đòi tiền, Thảo, một cán bộ ngân hàng, có trình độ hiểu biết lại coi thường pháp luật nên từ người bị hại, Thảo trở thành bị can trong vụ án.

Để gây sức ép đòi tiền, Thảo đã cùng Nguyễn Quảng Ba (26 tuổi, trú tại khu 3, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), em họ Thảo, đến nhà chị Thắm đòi nợ, bởi ngoài chỗ thân tình, Ba cũng là đối tượng có quan hệ xã hội rất rộng. "Cái uy" của Ba cũng giúp cho Thảo lấy lại được hơn 1 tỷ đồng trong khoản vay gần 4 tỷ đồng (tính cả lãi suất).

Sau này, Thảo phát hiện chị Thắm có biểu hiện bỏ trốn, Thắm xin nghỉ việc và thường né tránh các chủ nợ khác. Và những nhận định của Thảo và Ba là hoàn toàn có cơ sở khi sau đó Thắm đột nhiên biến mất, khiến nhiều chủ nợ, trong đó có Thảo vô cùng bức xúc. Thảo đặt vấn đề thuê Ba săn lùng Thắm với khoản thù lao là 130 triệu đồng, Ba đã nhận lời.

Hỏi cung đối tượng Nguyễn Quảng Ba.

Bằng nhiều cách, Ba đã có được thông tin về anh Văn, lái xe taxi của Hãng Mai Linh, thường xuyên đưa, đón Thắm ở TP Việt Trì và tổ chức người bám theo di, biến động của anh Văn. Thật tình cờ, hôm đó lái xe Văn đón 2 chú tiểu còn rất nhỏ tuổi thuê ôtô chở đi Sơn La. Cho rằng đó là 2 đứa con của Thắm, đàn em của Ba hí hửng bám theo, đồng thời thông báo với Ba toàn bộ tình hình.

Lúc đó, Ba đang ở Hà Nội, nghe thông tin này vội quay về. Song trên đường đi, nhóm theo dõi taxi của lái xe Văn bị mất dấu… vì thế bọn chúng buộc phải phục tại Đèo Cón, thuộc địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Sau vài giờ chờ đợi, Ba cùng nhóm đàn em phát hiện xe ôtô do Văn điều khiển về đến đèo Cón liền chặn xe và tra hỏi lái xe taxi. Đúng thời điểm đó, Thắm gọi điện cho Văn, yêu cầu Văn đến nhà nghỉ Vân Phú ở TP Việt Trì đón Thảo.

Có được thông tin này Ba mừng ra mặt. Ngay sau đó, đối tượng này chỉ đạo đàn em khống chế lái xe taxi, mặt khác bí mật cử đàn em đến bao vây toàn bộ nhà nghỉ, đề phòng Thắm ra ngoài sẽ tổ chức bắt giữ ngay.

2h sáng 2/8, Thắm ra khỏi nhà nghỉ đã bị Ba cùng đồng bọn đưa về huyện Phù Ninh (Phú Thọ), giam giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Qua ánh đèn le lói, Thắm vô tình đọc được chiếc biển hiệu của một trường tiểu học nên biết đó là huyện Phù Ninh.

Khi bị đưa về phòng trọ, Thắm bị các đối tượng giam giữ, sau đó lục soát lấy đi 100 triệu đồng, 1,2 cây vàng và một chiếc điện thoại di động bị hỏng, chiếc còn lại Thảo đã bí mật giấu được ở sau lưng.

Thắm đề nghị các đối tượng cho liên lạc với em trai để mang tiền đến trả, song không được Ba và Thảo đồng ý. Trong quá trình bị giam giữ tại đây, lợi dụng lúc các đối tượng này sơ hở, Thắm đã nhắn tin về cho em trai thông báo sự việc trên. Em trai Thắm đã báo tin cho Công an TP Việt Trì.

Lát sau, Thắm xin đi vệ sinh rồi bỏ trốn nhưng bị các đối tượng bắt lại và cho người dùng dao đe dọa… 18h ngày 2/3, đúng như dự đoán của tổ công tác, nhóm đối tượng của Ba đi trên một chiếc xe ôtô xuất hiện tại khu vực ngân hàng nơi Thảo làm việc.

Ngoài Thảo còn có 5 đối tượng khác là Nguyễn Ngọc Linh (23 tuổi), Lê Mạnh Tuấn (26 tuổi), Đỗ Quang Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Minh Đức (27 tuổi) và Nguyễn Mạnh Lâm (36 tuổi), cùng trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Đến 18h45' cùng ngày, được sự vận động của Công an TP Việt Trì, Phùng Sơn Bình (27 tuổi), đã đưa Thắm đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 9/8, đối tượng cuối cùng trong vụ án là Nguyễn Chiến Thắng (25 tuổi, cũng trú tại huyện Phù Ninh) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra, đến ngày 15/8, cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì cho biết, hiện đang củng cố hồ sơ làm rõ thêm hành vi của các đối tượng trong vụ án

