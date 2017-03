Giải cứu hai cô gái bị lừa bán ra nước ngoài

(PL)- Ngày 1-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án và bắt giữ hai nghi can có hành vi mua bán người, đồng thời giải cứu hai thiếu nữ bị đưa đi bán sang Trung Quốc.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, NTG (19 tuổi, trú huyện miền núi Con Cuông) và PTX (21 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đến nhà hàng ở bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) làm thuê. Chiều 20-8, Vi Văn Long xuống biển Diễn Thành đóng vai người tuyển, đưa thanh nữ sang Trung Quốc làm việc cho công ty lương cao nhằm đưa đi bán. Sau khi dụ dỗ được G. và X., Long gọi điện thoại cho Vi Văn Nga (trú xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An) thông báo “đã tìm được con mồi”. Hôm sau Nga xuống gặp G. và bảo G. rủ thêm chị X. cùng đi Trung Quốc. Khi Long và Nga đang trên xe khách đưa G. và X. ra Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa qua đường tiểu ngạch bán sang Trung Quốc thì bị bắt giữ. Trước đó, Long và Nga đã móc nối với các đối tượng cùng quê đang sinh sống ở Trung Quốc để tổ chức đưa phụ nữ, trẻ em sang bán lấy tiền tiêu xài. Đ.LAM