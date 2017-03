Giải cứu hai cô gái khỏi tay các đường dây bán người xuyên quốc gia

Trưa 1-6, PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lò Văn Hải (SN 1988, trú tại bản Pẻn, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn la), Lường Văn Nọi (SN 1984) và Lò Văn Chươi (SN 1993), cùng ở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi “mua bán người”.



Theo hồ sơ tại PC45, ngày 23-5, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt, công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 14B-003.33, chạy chuyên tuyến Móng Cái - Hà Nội tại khu vực QL18 (đoạn qua TP Uông Bí) thì bất ngờ có hai cô gái trẻ đi trên xe bất ngờ kêu cứu và tố cáo bị một hành khách nam đi cùng lừa bán sang Trung Quốc. Ngay lập tức cả ba được đưa về trụ sở Công an TP Uông Bí để làm rõ.



Từ trái sang: Chương, Nọi và Hải tại cơ quan điều tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, PC45 đã vào cuộc. Hai cô gái lập tức được xác định là Lò Thị Xong (SN 1995) và Lò Thị Môn (SN 1996), cùng ở bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Người đàn ông bị hai cô gái tố giác chính là Lường Văn Nọi. Trong quá trình điều tra, Nọi nhất định không chịu khai nhận hành vi lừa bán người mà chỉ thừa nhận giúp một số người ở cùng huyện Tuần Giáo đưa hai chị Xong và Môn ra Móng Cái để làm việc. Sau một thời gian đấu tranh, cơ quan CSDT đã lấy được lời khai của Nọi. Tại cơ quan điều tra, Nọi khai nhận hành vi của mình.



Từ lời khai của Nọi, các trinh sát thuộc PC45 đã đưa Nọi, chị Xong và chị Môn đi Móng Cái để xác định những đối tượng chuyên làm nhiệm vụ đưa đón người qua biên giới cùng Nọi gồm: Chề Thị Moi (SN 1971, ở Hải Yên, TP Móng Cái) và Tạ Văn Cường (SN 1993, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang). Từ Moi và Cường các trinh sát đã lần ra ba “tú ông” giữ vai trò chính trong đường dây gồm: Hải, Sơn và Chươi.



Nơi cư trú của các “tú ông” đều ở các bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới và là vùng dân tộc, nên các trinh sát khó tiếp cận. Thậm chí có tiếp cận được nhưng do có sự khác biệt về ngôn ngữ nên khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự kiên trì cùng với công tác phối hợp tốt, Hải và Chươi đã sa lưới (riêng Sơn nhanh chân trốn thoát).



Tại cơ quan công an, bước đầu các “tú ông” khai nhận, khoảng đầu tháng 5-2016, Sơn có ý định dựng một đường dây chuyên mua bán các cô gái trẻ ở vùng quê để đưa sang bên kia biên giới bán. Sơn nhờ Nọi lo cho khâu đưa đón người với tiền công khá cao. Khâu tìm người, Sơn giao cho Chươi với giá 300 đến 700.000 ngàn đồng/người. Chươi sau đó thấy “ngon ăn” liền về rủ thêm anh ruột là Hải cùng tham gia.



Hải đã dụ dỗ chị Xong và chị Môn đi làm may ở Hà Nội với mức lương hấp dẫn. Hai cô gái lập tức đồng ý.



Ngày 23-5, Hải cùng vợ là Lò Thị Phương sau khi tạm ứng cho gia đình chị Xong và chị Môn mỗi nhà 1.000.000 đồng, đã đưa hai chị ra bến xe tỉnh Sơn La đi Hà Nội giao cho Nọi. Khi đến Bến xe Mỹ Đình, Nọi đưa chị Xong và chị Môn lên xe ô tô khách trên. Khi xe khách dừng ở Hải Dương chị Môn hỏi và được một hành khách đi cùng xe cho biết xe đi Móng Cái. Biết bị lừa, hai chị đã nhờ hành khách đi cùng gọi điện thoại báo công an. Khi lực lượng công an có mặt cả hai đã kêu cứu và tố giác với cơ quan công an.