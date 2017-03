Giải cứu hai nữ sinh lớp 8 bị lừa vào cà phê massage

(PL)- Chiều 24-10, Thượng tá Trần Minh Thành, Phó Trưởng Công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, xác nhận công an huyện vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương giải cứu và đưa hai em học sinh lớp 8 là ĐTP và ĐTY về lại với gia đình.

Ông Thành cho biết ngày 10-10, hai nữ sinh này bị Đinh Thị Phin, người cùng quê hứa giới thiệu đi làm trong một công ty ở TP.HCM với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Vì gia cảnh nghèo nên nghe có việc làm nhẹ nhàng mà lương cao, P. và Y. theo sự giới thiệu của Phin gặp một phụ nữ tên Hồng. Chiều 11-10, cả hai được một xe khách đón, vì say xe và mệt nên P. và Y. đều ngủ say, khi thức dậy thì đã ở tỉnh Hải Dương. Sau đó, P. và Y. bị lừa đưa đến một quán cà phê massage ở thôn Hội Xá (xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương). Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Tây đã liên lạc với Công an huyện Ninh Giang đến kiểm tra quán cà phê trên và giải cứu hai em P. và Y. PHẠM MỊNH