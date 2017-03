Giải cứu hai phụ nữ bị bán sang Trung Quốc

Trước đó, Mun vào các bản làng vùng xa, miền núi dụ dỗ các phụ nữ sang Trung Quốc làm việc lương cao. Chị Lương Thị Dần và em Lương Thị Ngọc (cùng trú bản Pủng, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) tin tưởng, theo Mun để tìm việc.

Chiều tối 3-8, Mun mua vé xe khách đưa chị Dần và Ngọc ra vùng biên Quảng Ninh. Khi xe đi trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) Mun bị Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) phối hợp Trạm CSGT 1-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang, giải cứu thành công chị Dần và em Ngọc.

Bước đầu, Mun thú nhận định đưa chị em Dần, Ngọc bán sang Trung Quốc theo đơn “đặt hàng” thì bị bắt.