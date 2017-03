Giải cứu hai thiếu nữ khỏi kẻ buôn người

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ An ngày 24-3 cho biết đã bắt quả tang Vi Thị Pim (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi mua bán người và đã giải cứu thành công hai thiếu nữ.

Pim trước đó từng sang Trung Quốc, thời gian gần đây người này đến các bản làng ở miền núi tỉnh Nghệ An tìm những thiếu nữ xinh đẹp để “tuyển đi làm việc với lương cao” nhưng thực chất là lừa đưa đi để bán sang Trung Quốc. Ngày 21-3, có hai thiếu nữ là VThT và LThV (ở huyện Tương Dương) đồng ý đi cùng Pim. Đêm 23-3, khi Pim đang trên đường đưa T. và V. ra biên giới phía Bắc để sang Trung Quốc thì bị bắt. Hiện PC45 Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra đường dây buôn người trên. Đ.LAM