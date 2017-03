Giải cứu kịp thời cháu bé bị bắt cóc

Vào khoảng 10h30 ngày 3/5, chị Lê Thị Hà, 33 tuổi, ở thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà nhận được điện thoại từ một số lạ thông báo con chị là cháu Nguyễn Văn Trường, học lớp 2, Trường Tiểu học Gia Lâm đã bị chúng bắt cóc trên đường đi học về. Đối tượng yêu cầu chị phải chuẩn bị cho bọn chúng số tiền chuộc là 500 triệu đồng, đến 3h chiều cùng ngày mà không có thì chúng sẽ thủ tiêu con chị.

Lo lắng cho tính mạng của con, gia đình chị vội báo cho cơ quan Công an. Nhận rõ là vụ án có tính chất nguy hiểm, tính mạng cháu bé đang bị đe dọa, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã huy động những trinh sát và điều tra viên giỏi tham gia phá án, trong đó yêu cầu đảm bảo an toàn cho cháu bé được đặt lên hàng đầu.

Sau khi tập trung lực lượng xuống địa bàn, tổ chức sàng lọc đối tượng, Công an huyện Lâm Hà đã xác định được 2 nghi can, trong đó có 1 đối tượng trước đây làm thuê cho gia đình chị Hà. Ngay sau đó 2 nghi can được triệu tập đến cơ quan Công an, nhưng cả hai đều quanh co, chứng minh sự ngoại phạm.



Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Với sự quyết tâm và nhạy bén trong phương pháp điều tra, xét hỏi, kết hợp sau hơn 3 tiếng đồng hồ, các đối tượng mới thừa nhận hành vi bắt cóc cháu bé và đang trói cháu ở một đồi thông cách Trường Tiểu học Gia Lâm gần 10km. Công an huyện Lâm Hà đã kịp thời đi giải cứu cháu bé trong tình trạng chân tay bị trói vào một gốc cây, mắt bị bịt băng nilon màu đen.

Hai đối tượng bắt cóc là Nguyễn Xuân Linh (20 tuổi, phường Nghĩa Trung, thị trấn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Ngọc Linh (24 tuổi, thường trú tại thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà). Nguyễn Xuân Linh trước đây làm thuê cho gia đình chị Hà được một thời gian ngắn, biết gia đình chị vừa bán xe múc đất nên bàn với Nguyễn Ngọc Linh bắt cóc con chị Hà để kiếm tiền.

Khoảng 10h ngày 3/5, Nguyễn Xuân Linh mượn xe máy đến chờ trước cổng trường, thấy cháu bé tan học thì dụ dỗ lên xe máy chở đi. Sau đó gặp Nguyễn Ngọc Linh ở điểm hẹn trước rồi chở cháu bé vào rừng thông cách 10km. Sau khi trói cháu bé vào một gốc cây, Nguyễn Xuân Linh gọi điện thoại 2 lần cho chị Hà bằng sim điện thoại vừa mua để đòi tiền chuộc. Sau đó chúng trở về rất nhanh nhằm thể hiện sự ngoại phạm. Song cuối cùng tội ác đã bị bóc trần. Kết quả điều tra giải cứu cháu bé thành công hơn cả sự mong đợi.





Theo CAND