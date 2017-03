Giải cứu một nữ công nhân bị bán sang Trung Quốc

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Thảm (SN 1974, trú tại thị trấn Vôi- Lạng Giang, Bắc Giang) trình báo về việc em gái chị là Vũ Thị Thanh Nga (SN 1987) làm công nhân tại Khu Công nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh bị mất tích không rõ lý do. Sau khi nhận được đơn trình báo, phòng PC45 đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định được địa chỉ cụ thể của Vũ Thị Thanh Nga tại Trung Quốc.



Tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa được nạn nhân Vũ Thị Thanh Nga về đến cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Đến ngày 7/12, phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã giải cứu được Vũ Thị Thanh Nga về Việt Nam.



Hiện vụ việc đang được phòng PC45 tiếp tục điều tra.





Theo Nam Ánh (VTC News)