Giải cứu một nữ sinh viên bị bắt cóc

Trước đó, ngày 10 – 11, anh Bùi Vinh Hưng (SN 1992, ngụ xã Đại Phùng, huyện Đan Phượng – Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1992, ngụ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) – cùng học tại Trường CĐ Sư phạm Hà Nội - trên đường về quê đã va chạm giao thông với một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy.



Sau đó, nhóm thanh niên đã ép xe hai người vào lề đường và cướp một lắc bạc, một dây chuyền bạc, một điện thoại di động. Đồng thời bắt chị Mơ lên xe máy chở đi.



Nhận được trình báo của anh Hưng, Công an phường Mai Dịch đã xác định nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Khỏe (SN 1989), Nguyễn Mạnh Thưởng (SN 1989), Nguyễn Văn Quyết (SN 1990) và Đào Duy Tuấn (SN 1991), cùng ngụ xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì – Hà Nội.



Các đối tượng này đã bị triệu tập đến Công an phường Mai Dịch và khai nhận toàn bộ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của mình. Theo đó, khi bắt chị Mơ lên xe, bọn chúng đã đưa đi lòng vòng cả đêm và thay nhau giở trò sàm sỡ.



Chị Mơ đã được lực lượng công an giải cứu ở một địa điểm thuộc khu vực xã Tả Thanh Oai.





Theo N.Quyết (NLĐ)