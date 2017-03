Giải cứu một phụ nữ bị bắt giữ, tra tấn vì nợ nần

Ngày 4/5, cơ quan điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tú (21 tuổi), trú ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai; và Nguyễn Anh Vũ (21 tuổi), tạm trú ở phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội vì đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, chiều 1/5, Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng nhận được đơn trình báo của chồng chị Vũ Ngọc Oanh, 41 tuổi, trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai về việc chị Oanh bị một số đối tượng bắt, giam cầm tại số 50 ngõ 7 phố Tây Kết, phường Bạch Đằng và tra tấn dã man.

Lập tức, tổ công tác của Công an phường Bạch Đằng cùng với các cán bộ dân phòng đã kiểm tra hành chính số nhà trên, bắt quả tang Tú và Vũ đang hành hung người phụ nữ đáng thương trên. Khi các chiến sĩ Công an đến nơi, chị Oanh đã gần như ngất xỉu, không đủ sức đứng dậy bởi chấn thương nặng ở đầu gối và mắt cá chân. Sau khi được gia đình chăm sóc, chị Oanh đã tỉnh táo, chân thành cảm ơn các cán bộ Công an đã giải cứu kịp thời, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Theo tường trình của chị Oanh và tài liệu CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng thu thập được: Ngày 10/4, chị Oanh vay 10 triệu đồng của Trương Ngọc Tuyền, cũng trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Việc vay mượn tiền không có giấy tờ, mà chỉ là thỏa thuận miệng, được thực hiện ở số 50 ngõ 7 phố Tây Kết, phường Bạch Đằng. Ngôi nhà này Tuyền được một người bạn cho ở nhờ.

Theo chị Oanh, sở dĩ Tuyền không yêu cầu chị viết biên nhận nợ vì lãi suất của món vay trên khá cao, tới 200.000đ/ngày, nếu có giấy tờ Tuyền có thể bị xử lí về hành vi cho vay nặng lãi. Trong 10 ngày đầu tiên, chị Oanh thanh toán đủ tiền lãi cho Tuyền. Nhưng đến ngày 20/4, chị Oanh không có khả năng thanh toán lãi. Chính vì vậy, 6h ngày 1/5, một thanh niên đi xe máy đến gặp chị Oanh ở khu vực đường Lĩnh Nam, nói là có người nhờ anh ta đón chị đi nói chuyện nợ nần.

Nghĩ rằng chỉ đi quanh quanh mấy quán cà phê gần nhà để nói chuyện, nên chị Oanh lên xe máy của gã thanh niên. Không ngờ, vừa lên xe, y phóng một mạch về phố Tây Kết. Đến nơi, gã thanh niên trên tát phủ đầu rồi bắt chị Oanh ngồi vào góc nhà và dùng dùi cui đập vào vùng hiểm của nạn nhân như đầu gối, mắt cá chân. Đối tượng trên đánh mỏi tay thì đối tượng khác xuất hiện, lại chửi bới và tiếp tục tra tấn bằng dùi cui.

Công an phường Bạch Đằng xác định hai đối tượng đánh chị Oanh là Vũ và Tú. Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt những đối tượng liên quan.





Theo Phương Thủy (CAND)