Giải cứu một thiếu nữ bị ép bán dâm

Ngày 2.3, Phòng PC14 - Công an tỉnh Nghệ An đã di lý Trần Huy Thành (20 tuổi, ở xã Đồng Đạt, H.Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về Nghệ An để điều tra về hành vi buôn bán người.

Trước đó, vào sáng 16.2, Lương Văn Hưng ở xã Tri Lễ, H.Quế Phong, Nghệ An rủ Vi Thị T. (16 tuổi, ở cùng xã) ra Thái Nguyên chơi. Tại đây, Hưng cùng Trần Huy Thành, Nguyễn Mạnh Hải (22 tuổi), Dương Quốc Quân (20 tuổi), Đào Ngọc Chanh (23 tuổi, cùng ở H.Phú Lương) đã lừa T. đến xã Sơn Cẩm, H.Phú Lương bán cho Phạm Thị Cúc (48 tuổi), chủ nhà nghỉ Tuấn Phúc để lấy 2,2 triệu đồng. Theo tố giác của T., bà Cúc không cho T. ra ngoài, ngày 18 và 19.2, T. bị bà Cúc buộc bán dâm cho 5 người khách. Sáng 20.2, T. mượn được điện thoại của một người khách đến trọ gọi về nhà cầu cứu. Ngày 26.2, Phòng PC14 - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo đã cử một nhóm trinh sát phối hợp Công an H.Phú Lương đến giải cứu T. ra khỏi nhà nghỉ này. Bà Cúc và 3 kẻ liên quan đến vụ buôn bán người đã bỏ trốn. Theo Khánh Hoan (TNO)