Giải cứu người dân bị con nghiện khống chế

Ngày 16/2, Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa giải cứu thành công một vụ người dân bị con nghiện khống chế trong tình trạng “phê” thuốc nặng.



Theo đó vào khoảng 9h30 ngày 15/2, đối tượng Phạm Hùng Mạnh (SN 1982) trú tại số 11, tổ 17B, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã dùng dao khống chế anh Trương Trọng Thao (SN 1986) quê ở huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hiện đang trú tại nhà số 5, tổ 17B, phường Hoàng Văn Thụ.



Được biết, Phạm Hùng Mạnh là đối tượng nghiện ma túy nặng. Sau khi sử dụng ma túy dạng bột đá, bị kích thích mạnh và trở nên hoang tưởng, Mạnh đã lôi anh Thao lên gác xép tầng 2 nhà mình. Tại đây hắn đã đánh anh Thao và dùng dao đâm vào cánh tay trái khiến anh Thao bị thương.



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hoàng Văn Thụ bằng các biện pháp nghiệp vụ đã giải thoát an toàn cho anh Trương Trọng Thao và bắt giữ Phạm Hùng Mạnh dẫn giải về cơ quan Công an đề xử lý.





Theo Quang Tùng (VTC News)