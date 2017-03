Giải cứu người nước ngoài bị bắt giữ trái pháp luật

Theo điều tra, ngày 4/5 do quen biết từ trước, Khánh đã cho anh Kim Yong Jin, quốc tịch Hàn Quốc vay 2.850.000 Won (tiền Hàn quốc). Đến ngày 9/5, anh Kim Yong Jin cùng anh Yoon Ki Hoon, quốc tịch Hàn Quốc đến gặp Khánh vay thêm 3.600 USD và hẹn khi anh Kim Yong Jin về Hàn Quốc sẽ gửi tiền sang trả cho Khánh.



Sau khi thấy anh Kim Yong Jin đã về nước và chưa trả tiền đã vay, Khánh đã cùng Tùng và hai đối tượng khác đến bắt anh Yoon Ki Hoon đưa về nhà Tùng giữ. Tại đây, các đối tượng đã đánh và bắt anh Yoon Ki Hoon phải viết giấy nhận vay số tiền anh Kim Yong Jin đã cầm của Khánh, sau đó mới cho anh Yoon Ki Hoon về.



Sau khi gây án, biết anh Yoon Ki Hoon đã đến trình báo tại cơ quan công an, Khánh và Tùng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.



Sau khi xác định các đối tượng đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã và tiến hành bắt giữ hai đối tượng.





Theo Bình Nguyên (VTC)