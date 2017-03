Giải cứu người phụ nữ bị giam trong căn nhà cấp 4

Chiều 13/10, công an Hà Nội cùng công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) giải cứu thành công một phụ nữ bị nhốt trong căn nhà cấp 4 lợp mái tôn ở đường Đặng Thai Mai. Nạn nhân tên Thúy ở quận Cầu Giấy.

Khi áp sát ngôi nhà, các trinh sát phát hiện bên trong ngoài nạn nhân còn có 2 người khác (một nữ và một người đàn ông tên Hùng) đang canh chừng.

Phía trước căn nhà nơi chị Thúy bị giam giữ. Ảnh: Thái Thịnh.

Trung tá Vũ Thế Cơ, Phó trưởng công an phường Quảng An sau hồi thuyết phục mở cửa không được đã điện thoại với người phụ nữ đang canh chừng bên trong. Tuy nhiên, chị ta nói: “Anh Hùng không cho mở”.

Cảnh sát đã triển khai hai mũi tấn công, một vòng ra phía sau nhà cấp 4, men theo bờ hồ. Trong khi đó, một mũi dùng phá khóa cửa trước. Ít phút sau, các tổ công tác đồng loạt ập vào khống chế và giải cứu nạn nhân.

Thúy có một xưởng bánh kẹo ở thị trấn Cầu Diễn và một công ty riêng ở quận Cầu Giấy. Những năm gần đây, Thúy buôn bất động sản, cầm sổ đỏ nhưng bị thua lỗ nên không có khả năng thanh toán nợ. Tháng 7, chị từng bị một nhóm “đầu gấu” đe dọa.

Ngày 10/10, sau khi nhận một cuộc điện thoại, chị bị nhóm người đưa thẳng lên ôtô về căn nhà ở Đặng Thai Mai. Ngay trong chiều hôm đó, nạn nhân đã điện về gia đình yêu cầu gom 300 triệu đồng mang đến khiến gia đình lo lắng.

Theo Thái Thịnh - Việt Dũng (VNE)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.