Giải cứu nữ tiếp viên bị kẻ ngáo đá kề dao vào cổ

Chúng tôi giả vờ chấp nhận yêu cầu của đối tượng kêu xe taxi, khi đối tượng dẫn con tin đi ra ngoài thì có sơ hở và chúng tôi lập tức lao vào tước dao, khống chế" - một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh kể về phương án giải cứu nữ tiếp viên quán cà phê bị kẻ ngáo đá khống chế đêm 2-12.

Vũ Hoàn Mỹ tại cơ quan công an chiều nay.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ Vũ Hoàn Mỹ (25 tuổi, ngụ phường 2, quận 8, có một tiền án tội cướp giật ba năm sáu tháng tù, mới ra tù tháng 6-2015) để xem xét xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Sau khi bắt giữ Mỹ, công an xác định đối tượng này dương tính với ma túy, bị ảo giác ma túy đá nên trói, kề dao vào cổ nữ tiếp viên Đặng Thị G. (17 tuổi, ngụ Long An).

Khoảng 21 giờ tối 2-12, Công an xã Đa Phước nhận được tin báo của ông Ngô Hoàng Tâm, chủ quán cà phê Đợi Chờ ở ấp 1, xã Đa Phước. Ông Tâm cấp báo có một thanh niên đang khống chế chị G. trên lầu của quán cà phê.

Lực lượng công an xã lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, tiếp cận tầng lửng của quán thuyết phục nam thanh niên thả cô gái nhưng thanh niên không chấp nhận, đồng thời người này nói nếu công an còn lại gần sẽ lập tức đâm chết nạn nhân. Trước tình hình phức tạp, công an xã đã xin chi viện. Ngay sau đó Thượng tá Trần Đức Thắng, Phó Trưởng công an huyện, đã chỉ huy lực lượng cảnh sát hình sự kết hợp CSCĐ và CSGT đến hiện trường lên phương án giải cứu.

Khi lực lượng chi viện đến nơi, nghiên cứu địa hình và xác định quán có một trệt, một lầu. Lúc này đối tượng đang trói chặt tay cô gái bằng dây kẽm, một tay ôm eo nạn nhân, một tay kề dao vào cổ dẫn đi xuống ngay giữa cầu thang gần như dốc đứng, bề rộng chỉ 0,4 m chỉ vừa một người đi.

"Tầng trên chủ quán khóa trái cửa bên trong phòng nên không đột nhập được và cũng không thể trổ nóc từ trên xuống vì đối tượng phát hiện ngay sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng cô gái" - vị cảnh sát hình sự tham gia giải cứu chia sẻ.



Cảnh sát khống chế Mỹ, giải cứu cô gái vào đêm 2-12.

Dù ngáo đá nhưng thanh niên vẫn rất ranh mãnh, yêu cầu chủ quán phải lấy giấy bịt kín điểm duy nhất có thể nhìn từ ngoài vào là lỗ tò vò ở bếp. Tuy nhiên, chủ quán chỉ bịt hờ, từ đó cảnh sát bên ngoài vẫn có thể quan sát bên trong để suy tính cách giải cứu.

Theo lực lượng giải cứu, lúc đó chỉ duy nhất ông Tâm (chủ quán) được đối tượng cho phép đi lại trong nhà để thực hiện các yêu cầu của mình. Ban đầu đối tượng yêu cầu ông Tâm dắt xe máy ra nổ máy sẵn nhưng sau đó đối tượng lại đổi ý yêu cầu ông Tâm kêu xe taxi đến.

Bằng mọi cách phải dẫn dụ đối tượng ra ngoài để tạo sơ hở nhằm khống chế, lực lượng giải cứu bàn tính và căn dặn chủ quán cà phê trong lúc tiếp cận hễ thấy đối tượng lơi lỏng con dao thì chụp lấy tay và hô lên. Trong khi đó lực lượng chức năng vờ như rút hết nhưng thực chất ém quân sát hai bên hông và trước cửa nhà.

Với kế hoạch đã bàn tính kỹ lưỡng và sự phối hợp giữa công an và chủ quán, đến hơn 22 giờ đêm, chủ quán vào báo cho thanh niên rằng xe taxi đã đến. Lúc này nam thanh niên đẩy cô gái lết từng bậc cầu thang đi ra. Khi xuống gần hết cầu thang, chủ quán phát hiện tay cầm dao của thanh niên không kề vào cổ nạn nhân mà chĩa ra ngoài nên lập tức ông xông đến chụp tay. Nghe tiếng hô lớn, lực lượng cảnh sát chỉ vài giây sau đó đã ập vào khống chế, đè đối tượng xuống đất và tước lấy con dao. Cô gái được giải cứu an toàn trong tình trạng bị một vết xước ở cổ, cùng một số vết hằn ở cổ và tay.

Tại hiện trường công an thu giữ bộ đồ nghề sử dụng ma túy đá của thanh niên, hai gói nghi ma túy đá, sợi dây kẽm, sợi dây nịt để trói nạn nhân và con dao bấm.

Sau khi bị bắt, đối tượng khai tên là Vũ Hoàn Mỹ. Mỹ khai trước đó đi tìm bạn đòi tiền không được nên vô quán cà phê kích dục Đợi Chờ. Khi tiếp viên G. rủ lên lầu massage kích dục, Mỹ lấy bộ đồ nghề hút ma túy đá ra rủ G. hút nhưng G. từ chối. Sau khi được kích dục, Mỹ bị ảo giác ma túy tưởng có người hãm hại, cướp tài sản, dọa đánh nên rút dao bấm trong người, dây nịt và dây kẽm của quán trói tay cô gái để khống chế.



Tang vật vụ án.

"Tôi thấy năm người mở cửa xông vào, trong đó có một người đàn ông cầm dao. Thấy vậy nên tôi chụp con dao, đóng cửa phòng lại, rượt chạy lòng vòng rồi lấy dao khống chế cô gái để tự vệ" - Mỹ khai với công an.

Công an huyện Bình Chánh cho biết sau khi bị bắt, Mỹ vẫn còn ảo giác ma túy nên la khóc suốt đêm và đưa ra nhiều yêu sách như đòi gặp mẹ, hay có bác sĩ riêng mới chịu khai báo, làm việc với công an.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang chờ Mỹ tỉnh táo, lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý.