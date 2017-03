Giải cứu ông lão 82 tuổi mắc kẹt trong căn nhà cháy

Căn nhà bị cháy nằm trong chợ khiến nhiều tiểu thương hốt hoảng. Ảnh: An Nhơn







Con hẻm bị phong tỏa vì mảng tường căn nhà bị cháy sắp sập. Ảnh: An Nhơn



Theo An Nhơn (VNE)



Sáng 22/7, cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà một trệt hai lầu bị cháy trong chợ Vườn Chuối, đường Điện Biên Phủ (quận 3). Nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do chập điện.Trước đó, 23h ngày 21/7, ngọn lửa kèm theo khói nghi ngút được phát hiện bùng lên tại lầu hai của căn nhà. Nhiều người khẳng định bên trong căn nhà gặp nạn có một cụ ông (82 tuổi) đang ngủ trên lầu và bị mắt kẹt. Ngay sau đó lực lượng công an, dân phòng địa phương nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân phá cửa xông vào giải cứu cụ già khỏi đám cháy an toàn.Hàng chục Cảnh sát PCCC quận 3 cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường. Song, do căn nhà hoả hoạn nằm trong hẻm nhỏ, xe nước không vào được nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.30 phút sau ngọn lửa được dập tắt nhưng nhiều vật dụng và tài sản trên tầng hai của ngôi nhà đã bị cháy rụi. Ở lầu một nhiều vật dụng cũng bị cháy xém. Do sức nóng của lửa nên một mảng tường lớn của căn nhà bị nghiêng ra con hẻm bên cạnh.