Giải cứu thành công bé gái bị bà 60 tuổi bắt cóc

Trước đó, ngày 30/7, cháu Kha Hà Ly (7 tuổi) ở cùng với mẹ là chị Lương Thị Liên (46 tuổi, trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương.

Cháu Kha Hà Ly.

Bà Hoàng Thị Canh (64 tuổi), trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đến chơi rồi xin phép chị Liên đưa cháu Hà Ly xuống TP Vinh mua quần áo, sách vở cho cháu chuẩn bị vào năm học mới và hứa sáng 1/8/2014 sẽ đưa cháu Ly về.

Thế nhưng, suốt từ chiều 30/7 đến 3/8, gia đình chị Liên không liên lạc được với bà Canh và không biết cháu Ly đang ở đâu.

Đối tượng Hoàng Thị Canh.

Một tổ công tác của Công an huyện Tương Dương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra.

Sau gần 7 ngày điều tra, sáng 10/8, tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Hoàng Thị Canh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Huế, giải cứu thành công cháu Kha Hà Ly.

Được biết, Hoàng Thị Canh đã có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tội mua bán trẻ em.