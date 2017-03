Giải cứu thành công bé gái bị bắt cóc giữa ban ngày ở Hà Nội

(PL)- Khuya 14-12, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết đã bắt được nghi phạm bắt cóc bé Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 2011), ngụ ở Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), đồng thời đưa bé Hằng về trụ sở Công an Hà Nội an toàn.

Theo chị Phạm Thị Duyên (mẹ bé Hằng), chiều 12-12, Hằng sang nhà cô ruột ở xã Hữu Hòa (Thanh Trì) chơi và ở ngủ lại. Hôm sau, Hằng rủ em họ là cháu Đào Bá Uy (9 tuổi) ra nhà văn hóa thôn chơi. Khi Hằng và Uy đang chơi thì có một người phụ nữ đi xe máy mặt bịt kín tới dụ dỗ cháu bé ăn kem rồi bế Hằng lên xe lao đi. Lúc này cháu Uy đã kéo bé Hằng lại nhưng bị người phụ nữ bịt mặt đánh và nói rằng đưa bé Hằng đi ăn kem. Thấy người phụ nữ dữ tợn nên Uy đã chạy về kể lại với mẹ, sau đó mọi người cùng đi tìm nhưng không thấy. Cháu bé được giải cứu an toàn đưa về trụ sở công an để gia đình đến đón về. Ảnh: CTV Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Duyên đã đến cơ quan điều tra trình báo. Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT phối hợp với Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan tập trung tìm kiếm cháu bé và truy bắt thủ phạm vụ bắt cóc. Khoảng 21 giờ ngày 14-12, Phòng CSĐT, Công an Hà Nội bất ngờ ập vào căn nhà số 45, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) giải cứu bé Hằng và bắt nghi phạm. Hiện nghi phạm (chưa tiết lộ danh tính) được cơ quan điều tra lấy lời khai làm rõ, đồng thời cơ quan điều tra cũng đã báo với gia đình sáng 15-12 đến trụ sở công an đón cháu về. ĐẶNG TRUNG