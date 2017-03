Giải pháp kiềm chế giá thuốc

Các mặt hàng tăng giá tập trung chủ yếu vào thuốc kháng sinh do giá nguyên liệu nhập khẩu cao. Các chuyên gia dự báo, trong tháng 4 và quý II/2008, giá thuốc tiếp tục có sự điều chỉnh theo diễn biến của giá cả thị trường.

Dược phẩm tiếp tục tăng giá

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại nhiều hiệu thuốc bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, hầu hết các loại thuốc đều tăng giá bán từ 3 đến 12%. Cá biệt có một số loại thuốc (chủ yếu là thuốc thông dụng như kháng sinh, cảm cúm, nhức đầu), có nơi tăng đến gần 50%. Thuốc Tetraxyclin 500mg tăng 12,5%; Amikacin 500mg tăng 7%; Ampicillin 250mg tăng 5,88%; Amoxicillin 250mg tăng 5,56%).

Tại một hiệu thuốc ở đường Trần Huy Liệu, thuốc kháng khuẩn Rodogyl từ 63.000 đồng/hộp tăng lên 68.000đồng/hộp, thuốc ho Bảo Thanh từ 13.000 đồng/lọ lên 15.500 đồng/lọ, thuốc tiêm trị hen và các cơn co thắt Viscéralgine từ 15.000 đồng/ống lên 30.000 đồng/ống.

Nhân viên bán thuốc cho hay, từ đầu năm đến nay, thuốc nhập khẩu tăng nên giá bán lẻ cũng tăng, đối với thuốc thông thường được sản xuất trong nước giá tăng nhiều hơn. Tiếp tục khảo sát các hiệu thuốc ở đường Giảng Võ, Giải Phóng, Quán Sứ... các loại như thuốc Coversyl 4mg (trị tim mạch) tăng từ 106.000đồng/ hộp lên 115.000 đồng/hộp, thuốc xịt mũi Sterimar tăng từ 56.000 đồng/lọ- 60.000đồng/lọ..., Cephalexin tăng 8%...

Trong thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội cũng đã nhận được đơn của 2 công ty dược phẩm xin điều chỉnh giá thuốc (tăng từ 20 đến 25% so với giá kê khai ban đầu). Sở Y tế chỉ cấp phép cho 5 mặt hàng của 2 công ty này được tăng giá.

Tuy nhiên, giá gốc từ các công ty khi đến tay người bệnh đã tăng lên nhiều, bởi thực tế, mỗi hiệu thuốc bán lẻ lại niêm yết giá một kiểu, tăng lên bao nhiêu là tùy ý người bán. Vì thế người bệnh trước khi mua thuốc nên tham khảo giá tại nhiều nơi kẻo bị mua đắt. Qua các lần kiểm tra cho thấy, cơ quan chức năng chỉ kiểm tra thuốc có niêm yết và bán cao hơn giá niêm yết hay không. Còn việc niêm yết giá cao để bán cao thì khó quản lý.

Nhận định về tình hình giá dược phẩm trong thời gian tới, Cục Quản lý Dược Việt Nam dự báo, từ nay đến hết quí II/2008, thuốc sẽ có sự biến động theo chiều hướng tăng.

Làm gì để bình ổn thị trường?

Liên Bộ Y tế, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra các biện pháp nhằm bình ổn giá thuốc. Trước tiên sẽ ưu tiên tăng cường nguồn cung ứng thuốc bằng việc phát triển sản xuất nguyên liệu hóa dược để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ bên ngoài, tăng tỷ trọng thuốc generic (thuốc thay thế có chất lượng tương đương) sản xuất trong nước.

Ngoài ra sẽ đẩy mạnh cấp số đăng ký lưu hành thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu, khuyến khích thực hiện việc gia công thuốc nhằm tận dụng hết công suất của các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, tăng nhập khẩu thuốc không có số đăng ký, thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt và nhập khẩu song song thuốc nước ngoài để hạn chế độc quyền nâng giá.

Khi được hỏi, nhiều nhà quản lý dược đều cho rằng, hiện vẫn còn tình trạng người dân chuộng thuốc ngoại, chê thuốc nội, trong khi tác dụng tương đương nhưng giá thành lại chênh nhau một trời một vực. Làm thế nào để khuyến khích người dân sử dụng thuốc sản xuất trong nước vẫn là một việc làm tương đối khó, chưa thể tuyên truyền được trong ngày một ngày hai.

Cục Quản lý Dược cho biết, sẽ xem xét kịp thời việc kê khai, kê khai lại giá thuốc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc phù hợp mặt bằng chung giá thuốc cả nước và phù hợp diễn biến thị trường. Cục đã có yêu cầu 3 doanh nghiệp phân phối thuốc (Zuellig Pharma Viet Nam Co.Ltd; Diethelm Việt Nam Co. Ltd; Mega Product Viet Nam Co. Ltd) chiếm thị phần lớn thị trường thuốc Việt Nam cung cấp tình hình biến động giá thuốc của các tập đoàn đa quốc gia.