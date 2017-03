Giải thoát 2 phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Chiều ngày 11/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng CSGT, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Quảng Xương giải thoát cho 2 phụ nữ bị một nhóm đối tượng “buôn người” lừa đảo bán ra nước ngoài khi đang đi trên xe khách.

Sau khi nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp về một số đối tượng đi trên xe ôtô khách mang BKS 53L - 4536 lưu thông hướng Nam - Bắc có dấu hiệu phạm tội buôn bán phụ nữ, ngay lập tức, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trên lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng này. Khi chiếc xe khách đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng và kiểm tra chiếc xe khách nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nông Quốc Tuấn (sinh năm 1984), Nông Đức Thắng (sinh năm 1994 - em trai Tuấn), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1963 - mẹ của Tuấn và Thắng), đều trú ở xã Bắc Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Lâm Thị Tuyền (sinh năm 1989), ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Lực lượng Công an Thanh Hóa cũng đã giải thoát cho 2 phụ nữ là nạn nhân bị 4 đối tượng trên lừa đảo đưa ra nước ngoài bán. Hai nạn nhân bị lừa đảo là chị N.T.T.H. (sinh năm 1989) và Đ.T.T.P. (sinh năm 1993), đều trú ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi lừa đảo 2 phụ nữ này để bán ra nước ngoài nhưng đã bị lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo thẩm quyền. Theo Duy Tuyên (Dân trí)