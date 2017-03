Giải thoát 2 thiếu nữ khỏi tay bọn “buôn người”

Bất lực vì không thể tìm được con, họ đã gửi những lá đơn yêu cầu sự giúp đỡ của lực lượng công an. Ngày 13-11, nhận được tin Công an tỉnh Lạng sơn đã giải thoát cho Nguyễn Thị T, SN 1992, ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) và Nguyễn Nhật A, SN 1983, quê ở TP Hồ Chí Minh, là 2 cô gái khỏi động mại dâm bên Trung Quốc, gia đình các nạn nhân không khỏi bùi ngùi, xúc động bày tỏ sự biết ơn các chiến sỹ công an.



Ông Nguyễn Văn Lai, ở huyện Đan Phượng (Hà Nội), bố đẻ chị T xúc động bày tỏ - “Cảm ơn các đồng chí Công an tỉnh Lạng Sơn đã đem đến niềm vui, hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Các anh là người đã sinh cháu ra một lần nữa”.





sang Trung Quốc (đề nghị làm mờ mặt trinh sát).



Theo Đại tá Bùi Văn Điển, Trưởng phòng CSHS - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Để giải cứu được 2 cô gái thoát khỏi sự kìm kẹp, giam giữ của các “tú bà” bên kia biên giới, chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tính toán và xây dựng phương án chi tiết với quyết tâm bằng mọi giá đưa được những nạn nhân đáng thương về đoàn tụ với gia đình”.Thời gian gần đây, Phòng CSHS - Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được nhiều đơn trình báo của các gia đình có con gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vì bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực giải cứu, đưa các nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc trở về đoàn tụ với gia đình. 13h ngày 12-11, các chị Nguyễn Hương T và Nguyễn Nhật A đã được phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu an toàn, đưa về Việt Nam.Đây là các nạn nhân bị lừa bán sang Trung quốc từ cuối năm 2010. Với chiêu bài tuyển người lên biên giới để bán hàng với tiền công hấp dẫn, một đường dây tội phạm do Chu Văn H, ở tỉnh Lạng Sơn cầm đầu đã dụ dỗ, lừa gạt các cô gái nhẹ dạ, cần việc làm ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có T và A, rồi bán vào động mại dâm bên kia biên giới.Cuộc sống của các nạn nhân bị đọa đầy trong những khu nhà chứa tối tăm, bẩn thỉu và hàng ngày họ bị ép phải tiếp hàng chục lượt khách làng chơi.Mặc dù vậy, những 2 T và A vẫn hy vọng có ngày được giải cứu để vạch mặt tội phạm. Trong số các cô gái vừa được giải cứu, T có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi bị lừa bán sang Trung Quốc, T đã lập gia đình và có 2 con, một đứa mới 8 tháng tuổi. A thì vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ xin việc làm. Mọi ước mơ hoài bão của A sụp đổ khi A đã nhẹ dạ, tin vòa miệng lưỡi của những kẻ “buôn người”.Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng đã lừa bán 2 nạn nhân A và T sang Trung Quốc.Theo Hà Hoàng - Nguyễn Nguyệt (ANTĐ)